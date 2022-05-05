https://ria.ru/20220505/pamyatniki-1787065058.html

Мэр Вильнюса выступил за снос памятников советским воинам на кладбище

Мэр Вильнюса выступил за снос памятников советским воинам на кладбище - РИА Новости, 05.05.2022

Мэр Вильнюса выступил за снос памятников советским воинам на кладбище

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс завил, что инициирует снос шести памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T18:00

2022-05-05T18:00

2022-05-05T18:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс завил, что инициирует снос шести памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом."На Антакальнисском кладбище стоят шесть гранитных скульптур, одна из них еще и с винтовкой. Мы проверили - пока что этот скульптурный ансамбль в Литве охраняется как культурное наследие вместе с находящимися рядом могилами советских солдат. Надгробия могил мы, конечно, не тронем, однако я инициирую удаление скульптурного ансамбля", - написал Шимашюс в своем аккаунте в социальной сети.По его словам, в Департамент культурного наследия уже было направлено обращение, чтобы скульптуры в регистре наследия отделили от надгробий. Шимашюс аргументирует это тем, что "под скульптурами никто не похоронен, а советская привычка превращать кладбище в штабы идеологии отвратительна".При этом в 2020 году, как сообщало агентство Sputnik Литва, на Антакальнисском кладбище открыли памятник главе антисоветского движения "лесные братья" Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Церемонию тогда посетили президент страны с супругой, премьер-министр и спикер парламента.

https://ria.ru/20220502/pamyatnik-1786528708.html

https://ria.ru/20220419/litva-1784332730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, литва, вильнюс, великая отечественная война (1941-1945), день победы