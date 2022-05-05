Мэр Вильнюса выступил за снос памятников советским воинам на кладбище
Мэр Вильнюса Шимашюс выступил за снос памятников советским воинам на кладбище
Вильнюс. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс завил, что инициирует снос шести памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы.
У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.
"На Антакальнисском кладбище стоят шесть гранитных скульптур, одна из них еще и с винтовкой. Мы проверили - пока что этот скульптурный ансамбль в Литве охраняется как культурное наследие вместе с находящимися рядом могилами советских солдат. Надгробия могил мы, конечно, не тронем, однако я инициирую удаление скульптурного ансамбля", - написал Шимашюс в своем аккаунте в социальной сети.
По его словам, в Департамент культурного наследия уже было направлено обращение, чтобы скульптуры в регистре наследия отделили от надгробий. Шимашюс аргументирует это тем, что "под скульптурами никто не похоронен, а советская привычка превращать кладбище в штабы идеологии отвратительна".
При этом в 2020 году, как сообщало агентство Sputnik Литва, на Антакальнисском кладбище открыли памятник главе антисоветского движения "лесные братья" Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Церемонию тогда посетили президент страны с супругой, премьер-министр и спикер парламента.
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