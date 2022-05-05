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Мэр Вильнюса выступил за снос памятников советским воинам на кладбище - РИА Новости, 05.05.2022
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Мэр Вильнюса выступил за снос памятников советским воинам на кладбище
Мэр Вильнюса выступил за снос памятников советским воинам на кладбище - РИА Новости, 05.05.2022
Мэр Вильнюса выступил за снос памятников советским воинам на кладбище
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс завил, что инициирует снос шести памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T18:00
2022-05-05T18:00
в мире
литва
вильнюс
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс завил, что инициирует снос шести памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом."На Антакальнисском кладбище стоят шесть гранитных скульптур, одна из них еще и с винтовкой. Мы проверили - пока что этот скульптурный ансамбль в Литве охраняется как культурное наследие вместе с находящимися рядом могилами советских солдат. Надгробия могил мы, конечно, не тронем, однако я инициирую удаление скульптурного ансамбля", - написал Шимашюс в своем аккаунте в социальной сети.По его словам, в Департамент культурного наследия уже было направлено обращение, чтобы скульптуры в регистре наследия отделили от надгробий. Шимашюс аргументирует это тем, что "под скульптурами никто не похоронен, а советская привычка превращать кладбище в штабы идеологии отвратительна".При этом в 2020 году, как сообщало агентство Sputnik Литва, на Антакальнисском кладбище открыли памятник главе антисоветского движения "лесные братья" Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Церемонию тогда посетили президент страны с супругой, премьер-министр и спикер парламента.
https://ria.ru/20220502/pamyatnik-1786528708.html
https://ria.ru/20220419/litva-1784332730.html
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в мире, литва, вильнюс, великая отечественная война (1941-1945), день победы
18:00 05.05.2022
 
Мэр Вильнюса выступил за снос памятников советским воинам на кладбище

Мэр Вильнюса Шимашюс выступил за снос памятников советским воинам на кладбище

© РИА Новости / Алексей ФилипповВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вильнюс. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс завил, что инициирует снос шести памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы.
У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.
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"На Антакальнисском кладбище стоят шесть гранитных скульптур, одна из них еще и с винтовкой. Мы проверили - пока что этот скульптурный ансамбль в Литве охраняется как культурное наследие вместе с находящимися рядом могилами советских солдат. Надгробия могил мы, конечно, не тронем, однако я инициирую удаление скульптурного ансамбля", - написал Шимашюс в своем аккаунте в социальной сети.
По его словам, в Департамент культурного наследия уже было направлено обращение, чтобы скульптуры в регистре наследия отделили от надгробий. Шимашюс аргументирует это тем, что "под скульптурами никто не похоронен, а советская привычка превращать кладбище в штабы идеологии отвратительна".
При этом в 2020 году, как сообщало агентство Sputnik Литва, на Антакальнисском кладбище открыли памятник главе антисоветского движения "лесные братья" Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Церемонию тогда посетили президент страны с супругой, премьер-министр и спикер парламента.
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