https://ria.ru/20220505/ostanki-1786958908.html

Останки погибшего в 1943 году под Белгородом воина передали в Ставрополье

Останки погибшего в 1943 году под Белгородом воина передали в Ставрополье - РИА Новости, 05.05.2022

Останки погибшего в 1943 году под Белгородом воина передали в Ставрополье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял участие в церемонии передачи останков ставропольского солдата, павшего в 1943 году в бою под... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:18

2022-05-05T12:18

2022-05-05T12:18

белгородская область

общество

белгородская область

степновский район

ставропольский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786960648_0:52:1200:727_1920x0_80_0_0_6dc29affe70346d34206271a5c847fd3.jpg

БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял участие в церемонии передачи останков ставропольского солдата, павшего в 1943 году в бою под Прохоровкой, сообщает в четверг правительство области.Поисковики клуба "Святая Русь" нашли возле села Быковка Яковлевского городского округа Белгородской области останки Василия Алексеевича Сушко, 1916 года рождения, уроженца села Варениковка Степновского района Ставропольского края. Сушко был призван на службу в ряды Красной Армии в 1941 году. А 26 июля 1943 года командир взвода 132-го гвардейского стрелкового полка 42-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии старший сержант Сушко погиб, защищая Родину. Имя его было занесено на памятные плиты мемориала погибшим воинам, который находится в селе Крапивенские Дворы.Выступая на церемонии передачи останков павшего ставропольского солдата представителям малой родины, губернатор Белгородской области поблагодарил за работу участников поисковых клубов."В этот день мы вспоминаем тех, благодаря кому мы живём. Память о погибших солдатах навсегда останется в душе каждого россиянина, каждого белгородца. Огромная благодарность нашим поисковикам. Благодаря им более 8 тысяч солдат были захоронены с честью, с почётом", - отметил Гладков.Личность старшего сержанта Сушко удалось установить благодаря подписанному мундштуку. Об этом на церемонии рассказал участник поискового отряда "Святая Русь" Андрей Буняев."Старший сержант Сушко был найден 25 мая 2021 года при разведке с высоты. Вместе с ним были найдены ещё 2 солдата, к сожалению, без имён", - рассказал он.На церемонию передачи останков пришло много ребят из различных военно-патриотических клубов."Я очень рад, что в этом мероприятии участвует большое количество детей. Потому что благодаря им память о наших героях будет передаваться следующим поколениям. Сколько мы будем помнить, столько и будут жить герои Великой Отечественной войны в наших сердцах", - сказал Гладков.В завершение участники церемонии возложили цветы к Вечному огню в память о тех, кто не вернулся с полей сражений.

https://ria.ru/20220418/voennye-1784137120.html

белгородская область

степновский район

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, белгородская область, степновский район, ставропольский край