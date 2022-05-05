Рейтинг@Mail.ru
СК обнаружил человеческие останки в здании драмтеатра в Мариуполе - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220505/ostanki-1786906004.html
СК обнаружил человеческие останки в здании драмтеатра в Мариуполе
СК обнаружил человеческие останки в здании драмтеатра в Мариуполе - РИА Новости, 05.05.2022
СК обнаружил человеческие останки в здании драмтеатра в Мариуполе
Следователи СК РФ обнаружили останки мирного жителя города Мариуполь в полуподвальном помещении драматического театра, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T07:02
2022-05-05T07:06
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785766810_0:0:3130:1760_1920x0_80_0_0_5567462e9b4dbfdfff7489b9e8e3810a.jpg
МАРИУПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Следователи СК РФ обнаружили останки мирного жителя города Мариуполь в полуподвальном помещении драматического театра, передает корреспондент РИА Новости.Ранее власти ДНР, а также различные структуры и ведомства заявляли, что в результате действий украинских боевиков в центре Мариуполя был уничтожен взрывом театр драмы. На тот момент там могли находиться несколько десятков мирных жителей, которые использовали театр как укрытие во время боевых действий.В ходе осмотра разрушенного от действий украинских националистов драматического театра в центре Мариуполя следователи обнаружили в полуподвальном помещении под сценой останки человека, предположительно мирного жителя, который находился там во время взрыва. В результате пожара уцелели несколько, костей похожих на ребра, и фрагмент мягких тканей. Все обнаруженное отправлено для дальнейших исследований. Работы по осмотру мест преступлений продолжаются.
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785766810_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18583c4586f80dc75dbd4e64d7bb22c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, донецкая народная республика
07:02 05.05.2022 (обновлено: 07:06 05.05.2022)
 
СК обнаружил человеческие останки в здании драмтеатра в Мариуполе

Следователи СК России обнаружили человеческие останки в здании драмтеатра в Мариуполе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Следователи СК РФ обнаружили останки мирного жителя города Мариуполь в полуподвальном помещении драматического театра, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее власти ДНР, а также различные структуры и ведомства заявляли, что в результате действий украинских боевиков в центре Мариуполя был уничтожен взрывом театр драмы. На тот момент там могли находиться несколько десятков мирных жителей, которые использовали театр как укрытие во время боевых действий.
В ходе осмотра разрушенного от действий украинских националистов драматического театра в центре Мариуполя следователи обнаружили в полуподвальном помещении под сценой останки человека, предположительно мирного жителя, который находился там во время взрыва. В результате пожара уцелели несколько, костей похожих на ребра, и фрагмент мягких тканей. Все обнаруженное отправлено для дальнейших исследований. Работы по осмотру мест преступлений продолжаются.
 
В миреМариупольДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала