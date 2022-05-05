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СК обнаружил человеческие останки в здании драмтеатра в Мариуполе

СК обнаружил человеческие останки в здании драмтеатра в Мариуполе - РИА Новости, 05.05.2022

СК обнаружил человеческие останки в здании драмтеатра в Мариуполе

Следователи СК РФ обнаружили останки мирного жителя города Мариуполь в полуподвальном помещении драматического театра, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T07:02

2022-05-05T07:02

2022-05-05T07:06

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МАРИУПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Следователи СК РФ обнаружили останки мирного жителя города Мариуполь в полуподвальном помещении драматического театра, передает корреспондент РИА Новости.Ранее власти ДНР, а также различные структуры и ведомства заявляли, что в результате действий украинских боевиков в центре Мариуполя был уничтожен взрывом театр драмы. На тот момент там могли находиться несколько десятков мирных жителей, которые использовали театр как укрытие во время боевых действий.В ходе осмотра разрушенного от действий украинских националистов драматического театра в центре Мариуполя следователи обнаружили в полуподвальном помещении под сценой останки человека, предположительно мирного жителя, который находился там во время взрыва. В результате пожара уцелели несколько, костей похожих на ребра, и фрагмент мягких тканей. Все обнаруженное отправлено для дальнейших исследований. Работы по осмотру мест преступлений продолжаются.

мариуполь

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в мире, мариуполь, донецкая народная республика