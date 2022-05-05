Тайны орловской земли: что нашли археологи спустя тысячелетие
Первые археологические исследования на территории Орловской крепости были проведены более 100 лет назад местным краеведом, историком Федором Похвалинским. Однако в находках числятся лишь изразцы плитки.
Первые археологические исследования на территории Орловской крепости были проведены более 100 лет назад местным краеведом, историком Федором Похвалинским. Однако в находках числятся лишь изразцы плитки.
"Похвалинский провел некие раскопки на месте крепости, но где именно — неизвестно. Надо отметить, что копать ему было легче. В 1966 году было принято решение о создании Мемориального парка 400-летия Орла, поэтому остатки старой застройки снесли и все засыпали грунтом. Получается, что сверху здесь огромный слой мусора конца XIX–начала XX веков", — рассказал руководитель Сейминско-Суджинской археологической экспедиции Института археологии РАН Олег Радюш.
"Похвалинский провел некие раскопки на месте крепости, но где именно — неизвестно. Надо отметить, что копать ему было легче. В 1966 году было принято решение о создании Мемориального парка 400-летия Орла, поэтому остатки старой застройки снесли и все засыпали грунтом. Получается, что сверху здесь огромный слой мусора конца XIX–начала XX веков", — рассказал руководитель Сейминско-Суджинской археологической экспедиции Института археологии РАН Олег Радюш.
Следующие раскопки были проведены местными археологами Леопольдом Красницким и Светланой Краснощековой в 1980-ых и 2000-ых годах. Археологи уже тогда обнаружили первые древнерусские артефакты на этой территории — пряслица, крестики, посуду и прочее. Но должного значения им тогда не придали.
Следующие раскопки были проведены местными археологами Леопольдом Красницким и Светланой Краснощековой в 1980-ых и 2000-ых годах. Археологи уже тогда обнаружили первые древнерусские артефакты на этой территории — пряслица, крестики, посуду и прочее. Но должного значения им тогда не придали.
В 2015 году команда исследователей Института Археологии РАН в преддверии 450-летия города провела раскопки на месте крепости и наткнулась на остатки фундамента Рождественского собора из кирпича, построенного во времена правления Анны Иоановны и разобранного при Екатерине Великой. Под фундаментом оказалось кладбище XVI-XVII веков, исследователи обнаружили 25 погребений.
В 2015 году команда исследователей Института Археологии РАН в преддверии 450-летия города провела раскопки на месте крепости и наткнулась на остатки фундамента Рождественского собора из кирпича, построенного во времена правления Анны Иоановны и разобранного при Екатерине Великой. Под фундаментом оказалось кладбище XVI-XVII веков, исследователи обнаружили 25 погребений.
Самое раннее погребение относится ко второй половине XVI века. Во рту усопшей нашли монету Ивана Грозного — денгу. Самое позднее захоронение — детское. У ребенка была подвеска с двумя монетами — севскими чехами, которые чеканились для Крымских походов Петра I в 1686–1687 годах. Кладбище перестало использоваться уже в петровское время.
Самое раннее погребение относится ко второй половине XVI века. Во рту усопшей нашли монету Ивана Грозного — денгу. Самое позднее захоронение — детское. У ребенка была подвеска с двумя монетами — севскими чехами, которые чеканились для Крымских походов Петра I в 1686–1687 годах. Кладбище перестало использоваться уже в петровское время.
Раскопали и самое большое погребение (3x2 метра), внутри которого нашли большое количество остатков заклепок двойного гроба. Специалисты ИА РАН предполагают, что это так называемые "путевые гробы". Скорее всего, человек погиб где-то далеко за пределами крепости, возможно, в походе. После этого тело помещали в ящик-колоду, заливали медом или иным консервантом, помещали его в большой ящик из досок и транспортировали к месту захоронения. Подобное захоронение было возможно только для представителей высших сословий.
Раскопали и самое большое погребение (3x2 метра), внутри которого нашли большое количество остатков заклепок двойного гроба. Специалисты ИА РАН предполагают, что это так называемые "путевые гробы". Скорее всего, человек погиб где-то далеко за пределами крепости, возможно, в походе. После этого тело помещали в ящик-колоду, заливали медом или иным консервантом, помещали его в большой ящик из досок и транспортировали к месту захоронения. Подобное захоронение было возможно только для представителей высших сословий.
В 2021 году археологи продолжили работы и обнаружили большое количество древнерусских артефактов, среди уникальных — четырехконечный мощевик средних размеров. Также были найдены десятки ломанных нательных крестов. Такую находку связывают с негласной традицией: если человек хотел поменять судьбу, то он должен был сломать крест и выбросить его в общественном месте, например, в трактире, а после — взять новый. Подбирать сломанные крестики было нельзя, считалось, что это может навлечь беду.
В 2021 году археологи продолжили работы и обнаружили большое количество древнерусских артефактов, среди уникальных — четырехконечный мощевик средних размеров. Также были найдены десятки ломанных нательных крестов. Такую находку связывают с негласной традицией: если человек хотел поменять судьбу, то он должен был сломать крест и выбросить его в общественном месте, например, в трактире, а после — взять новый. Подбирать сломанные крестики было нельзя, считалось, что это может навлечь беду.
Еще одна уникальная находка — актовая княжеская печать. Ее использовали для скрепления грамот. Интересно, что артефакт относят к концу XI–началу XII веков. Однако пока исследователи не могут определить такой тип печатей к какому-то конкретному князю. Хотя находки известны от Волыни до Орловщины. По предположениям некоторых исследователей, печать могла относиться к правнуку Ярослава Мудрого — Святославу Давыдовичу (Николай Святоша) 1080-1143 гг.
Еще одна уникальная находка — актовая княжеская печать. Ее использовали для скрепления грамот. Интересно, что артефакт относят к концу XI–началу XII веков. Однако пока исследователи не могут определить такой тип печатей к какому-то конкретному князю. Хотя находки известны от Волыни до Орловщины. По предположениям некоторых исследователей, печать могла относиться к правнуку Ярослава Мудрого — Святославу Давыдовичу (Николай Святоша) 1080-1143 гг.
Очень хорошо сохранился слой первой половины XVIII века. Исследователи предполагают, что территория около деревянного моста, который строился регулярно через Оку на месте Мариинского (Красного) моста, являлась въездом в город, поэтому там стояли придорожные трактиры, что подтверждает огромное количество найденных коровьих костей, посуды и монет.
Очень хорошо сохранился слой первой половины XVIII века. Исследователи предполагают, что территория около деревянного моста, который строился регулярно через Оку на месте Мариинского (Красного) моста, являлась въездом в город, поэтому там стояли придорожные трактиры, что подтверждает огромное количество найденных коровьих костей, посуды и монет.
В целом, на территории исторического центра Орла в 2021 году было найдено около 4 тысяч артефактов, а также останки еще 40 человек — мужчин, женщин, детей. У некоторых были следы смертельных ранений — от стрел и огнестрельного оружия. Самой же популярной находкой являются медные монеты первой половины XVIII века — более 1000 штук.
В целом, на территории исторического центра Орла в 2021 году было найдено около 4 тысяч артефактов, а также останки еще 40 человек — мужчин, женщин, детей. У некоторых были следы смертельных ранений — от стрел и огнестрельного оружия. Самой же популярной находкой являются медные монеты первой половины XVIII века — более 1000 штук.
В этом году участники дайвинг-клуба "Диво" в рамках научно-исследовательского проекта 1XPEDITION планируют изучить прибрежную зону Оки — от Красного моста до слияния Оки и Орлика, в народе называемого "стрелка", с помощью специального оборудования — эхолокатора и гидроижектора.
В этом году участники дайвинг-клуба "Диво" в рамках научно-исследовательского проекта 1XPEDITION планируют изучить прибрежную зону Оки — от Красного моста до слияния Оки и Орлика, в народе называемого "стрелка", с помощью специального оборудования — эхолокатора и гидроижектора.