Тайны орловской земли: что нашли археологи спустя тысячелетие

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Раскопали и самое большое погребение (3x2 метра), внутри которого нашли большое количество остатков заклепок двойного гроба. Специалисты ИА РАН предполагают, что это так называемые "путевые гробы". Скорее всего, человек погиб где-то далеко за пределами крепости, возможно, в походе. После этого тело помещали в ящик-колоду, заливали медом или иным консервантом, помещали его в большой ящик из досок и транспортировали к месту захоронения. Подобное захоронение было возможно только для представителей высших сословий.