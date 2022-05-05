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Тайны орловской земли: что нашли археологи спустя тысячелетие - РИА Новости, 05.05.2022
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Наука
https://ria.ru/20220505/orel-1786750766.html
Тайны орловской земли: что нашли археологи спустя тысячелетие
Тайны орловской земли: что нашли археологи спустя тысячелетие - РИА Новости, 05.05.2022
Тайны орловской земли: что нашли археологи спустя тысячелетие
Первым письменным свидетельством основания города Орел являются упоминания в Никоновской летописи, датированные 1566 годом. Однако результаты археологических... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:00
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Первым письменным свидетельством основания города Орел являются упоминания в Никоновской летописи, датированные 1566 годом. Однако результаты археологических раскопок указывают на наличие крупного долговременного поселения в этом месте уже в XI-XII веках. Какие тайны хранит орловская земля — в фотоленте РИА Новости.
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социальный навигатор, фото, что не найдешь в учебнике, общество, археология, орел
09:00 05.05.2022 (обновлено: 09:44 05.05.2022)
 

Тайны орловской земли: что нашли археологи спустя тысячелетие

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Первым письменным свидетельством основания города Орел являются упоминания в Никоновской летописи, датированные 1566 годом. Однако результаты археологических раскопок указывают на наличие крупного долговременного поселения в этом месте уже в XI-XII веках. Какие тайны хранит орловская земля — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Первые археологические исследования на территории Орловской крепости были проведены более 100 лет назад местным краеведом, историком Федором Похвалинским. Однако в находках числятся лишь изразцы плитки.

Город Орел в XVI-XVII веках — реконструкция В.М. Неделина, которая находится в Орловском краеведческом музее
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Первые археологические исследования на территории Орловской крепости были проведены более 100 лет назад местным краеведом, историком Федором Похвалинским. Однако в находках числятся лишь изразцы плитки.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

"Похвалинский провел некие раскопки на месте крепости, но где именно — неизвестно. Надо отметить, что копать ему было легче. В 1966 году было принято решение о создании Мемориального парка 400-летия Орла, поэтому остатки старой застройки снесли и все засыпали грунтом. Получается, что сверху здесь огромный слой мусора конца XIX–начала XX веков", — рассказал руководитель Сейминско-Суджинской археологической экспедиции Института археологии РАН Олег Радюш.

Руководитель Сейминско-Суджинской археологической экспедиции Института археологии РАН Олег Радюш рассказывает о раскопках на территории Орловской крепости
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"Похвалинский провел некие раскопки на месте крепости, но где именно — неизвестно. Надо отметить, что копать ему было легче. В 1966 году было принято решение о создании Мемориального парка 400-летия Орла, поэтому остатки старой застройки снесли и все засыпали грунтом. Получается, что сверху здесь огромный слой мусора конца XIX–начала XX веков", — рассказал руководитель Сейминско-Суджинской археологической экспедиции Института археологии РАН Олег Радюш.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Следующие раскопки были проведены местными археологами Леопольдом Красницким и Светланой Краснощековой в 1980-ых и 2000-ых годах. Археологи уже тогда обнаружили первые древнерусские артефакты на этой территории — пряслица, крестики, посуду и прочее. Но должного значения им тогда не придали.

Макет Орловской крепости XVI века, который находится в Орловском краеведческом музее
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Следующие раскопки были проведены местными археологами Леопольдом Красницким и Светланой Краснощековой в 1980-ых и 2000-ых годах. Археологи уже тогда обнаружили первые древнерусские артефакты на этой территории — пряслица, крестики, посуду и прочее. Но должного значения им тогда не придали.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

В 2015 году команда исследователей Института Археологии РАН в преддверии 450-летия города провела раскопки на месте крепости и наткнулась на остатки фундамента Рождественского собора из кирпича, построенного во времена правления Анны Иоановны и разобранного при Екатерине Великой. Под фундаментом оказалось кладбище XVI-XVII веков, исследователи обнаружили 25 погребений.

Место археологических раскопок — Мемориальный парк 400-летия Орла
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В 2015 году команда исследователей Института Археологии РАН в преддверии 450-летия города провела раскопки на месте крепости и наткнулась на остатки фундамента Рождественского собора из кирпича, построенного во времена правления Анны Иоановны и разобранного при Екатерине Великой. Под фундаментом оказалось кладбище XVI-XVII веков, исследователи обнаружили 25 погребений.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Самое раннее погребение относится ко второй половине XVI века. Во рту усопшей нашли монету Ивана Грозного — денгу. Самое позднее захоронение — детское. У ребенка была подвеска с двумя монетами — севскими чехами, которые чеканились для Крымских походов Петра I в 1686–1687 годах. Кладбище перестало использоваться уже в петровское время.

Монета Ивана Грозного, обнаруженная во рту покойной (XVI век) при раскопках на тарритории Орловской крепости
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Самое раннее погребение относится ко второй половине XVI века. Во рту усопшей нашли монету Ивана Грозного — денгу. Самое позднее захоронение — детское. У ребенка была подвеска с двумя монетами — севскими чехами, которые чеканились для Крымских походов Петра I в 1686–1687 годах. Кладбище перестало использоваться уже в петровское время.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITION

Раскопали и самое большое погребение (3x2 метра), внутри которого нашли большое количество остатков заклепок двойного гроба. Специалисты ИА РАН предполагают, что это так называемые "путевые гробы". Скорее всего, человек погиб где-то далеко за пределами крепости, возможно, в походе. После этого тело помещали в ящик-колоду, заливали медом или иным консервантом, помещали его в большой ящик из досок и транспортировали к месту захоронения. Подобное захоронение было возможно только для представителей высших сословий.

Раскопки на территории Орловской крепости
6 из 11

Раскопали и самое большое погребение (3x2 метра), внутри которого нашли большое количество остатков заклепок двойного гроба. Специалисты ИА РАН предполагают, что это так называемые "путевые гробы". Скорее всего, человек погиб где-то далеко за пределами крепости, возможно, в походе. После этого тело помещали в ящик-колоду, заливали медом или иным консервантом, помещали его в большой ящик из досок и транспортировали к месту захоронения. Подобное захоронение было возможно только для представителей высших сословий.

© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITION
© РИА Новости / Виталий Белоусов

В 2021 году археологи продолжили работы и обнаружили большое количество древнерусских артефактов, среди уникальных — четырехконечный мощевик средних размеров. Также были найдены десятки ломанных нательных крестов. Такую находку связывают с негласной традицией: если человек хотел поменять судьбу, то он должен был сломать крест и выбросить его в общественном месте, например, в трактире, а после — взять новый. Подбирать сломанные крестики было нельзя, считалось, что это может навлечь беду.

уникальная археологическая находка — энколпион-квадрифолий (XVI век)
7 из 11

В 2021 году археологи продолжили работы и обнаружили большое количество древнерусских артефактов, среди уникальных — четырехконечный мощевик средних размеров. Также были найдены десятки ломанных нательных крестов. Такую находку связывают с негласной традицией: если человек хотел поменять судьбу, то он должен был сломать крест и выбросить его в общественном месте, например, в трактире, а после — взять новый. Подбирать сломанные крестики было нельзя, считалось, что это может навлечь беду.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Еще одна уникальная находка — актовая княжеская печать. Ее использовали для скрепления грамот. Интересно, что артефакт относят к концу XI–началу XII веков. Однако пока исследователи не могут определить такой тип печатей к какому-то конкретному князю. Хотя находки известны от Волыни до Орловщины. По предположениям некоторых исследователей, печать могла относиться к правнуку Ярослава Мудрого — Святославу Давыдовичу (Николай Святоша) 1080-1143 гг.

археологическая находка — актовая княжеская печать (конец XI – начало XII веков)
8 из 11

Еще одна уникальная находка — актовая княжеская печать. Ее использовали для скрепления грамот. Интересно, что артефакт относят к концу XI–началу XII веков. Однако пока исследователи не могут определить такой тип печатей к какому-то конкретному князю. Хотя находки известны от Волыни до Орловщины. По предположениям некоторых исследователей, печать могла относиться к правнуку Ярослава Мудрого — Святославу Давыдовичу (Николай Святоша) 1080-1143 гг.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Очень хорошо сохранился слой первой половины XVIII века. Исследователи предполагают, что территория около деревянного моста, который строился регулярно через Оку на месте Мариинского (Красного) моста, являлась въездом в город, поэтому там стояли придорожные трактиры, что подтверждает огромное количество найденных коровьих костей, посуды и монет.

археологическая находка — горшок (XVII век)
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Очень хорошо сохранился слой первой половины XVIII века. Исследователи предполагают, что территория около деревянного моста, который строился регулярно через Оку на месте Мариинского (Красного) моста, являлась въездом в город, поэтому там стояли придорожные трактиры, что подтверждает огромное количество найденных коровьих костей, посуды и монет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

В целом, на территории исторического центра Орла в 2021 году было найдено около 4 тысяч артефактов, а также останки еще 40 человек — мужчин, женщин, детей. У некоторых были следы смертельных ранений — от стрел и огнестрельного оружия. Самой же популярной находкой являются медные монеты первой половины XVIII века — более 1000 штук.

археологическая находка — медная монета чешуйка (1654-1663)
10 из 11

В целом, на территории исторического центра Орла в 2021 году было найдено около 4 тысяч артефактов, а также останки еще 40 человек — мужчин, женщин, детей. У некоторых были следы смертельных ранений — от стрел и огнестрельного оружия. Самой же популярной находкой являются медные монеты первой половины XVIII века — более 1000 штук.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

В этом году участники дайвинг-клуба "Диво" в рамках научно-исследовательского проекта 1XPEDITION планируют изучить прибрежную зону Оки — от Красного моста до слияния Оки и Орлика, в народе называемого "стрелка", с помощью специального оборудования — эхолокатора и гидроижектора.

Вид сверху на Мемориальный парк 400-летия Орла на месте Орловской крепости, слияние двух рек — Оки и Орлика
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В этом году участники дайвинг-клуба "Диво" в рамках научно-исследовательского проекта 1XPEDITION планируют изучить прибрежную зону Оки — от Красного моста до слияния Оки и Орлика, в народе называемого "стрелка", с помощью специального оборудования — эхолокатора и гидроижектора.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
 
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