https://ria.ru/20220505/operatsiya-1787080612.html

Минску нет нужды участвовать в операции на Украине, считает Лукашенко

Минску нет нужды участвовать в операции на Украине, считает Лукашенко - РИА Новости, 05.05.2022

Минску нет нужды участвовать в операции на Украине, считает Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается участвовать в спецоперации российских войск на Украине, передает агентство Sputnik. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T19:36

2022-05-05T19:36

2022-05-05T20:30

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МИНСК, 5 мая — РИА Новости. Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается участвовать в спецоперации российских войск на Украине, передает агентство Sputnik.По его словам, все, что Минск мог и может предложить Москве, у нее есть."Поэтому нет никакой необходимости принимать участие в этой спецоперации", - подчеркнул президент Белоруссии.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/belorussiya-1785550893.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр