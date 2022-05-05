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Минску нет нужды участвовать в операции на Украине, считает Лукашенко - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/operatsiya-1787080612.html
Минску нет нужды участвовать в операции на Украине, считает Лукашенко
Минску нет нужды участвовать в операции на Украине, считает Лукашенко - РИА Новости, 05.05.2022
Минску нет нужды участвовать в операции на Украине, считает Лукашенко
Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается участвовать в спецоперации российских войск на Украине, передает агентство Sputnik. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T19:36
2022-05-05T20:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
белоруссия
украина
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 5 мая — РИА Новости. Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается участвовать в спецоперации российских войск на Украине, передает агентство Sputnik.По его словам, все, что Минск мог и может предложить Москве, у нее есть."Поэтому нет никакой необходимости принимать участие в этой спецоперации", - подчеркнул президент Белоруссии.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/belorussiya-1785550893.html
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в мире, россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
19:36 05.05.2022 (обновлено: 20:30 05.05.2022)
 
Минску нет нужды участвовать в операции на Украине, считает Лукашенко

Лукашенко заявил, что Белоруссии нет нужды участвовать в военной операции на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 5 мая — РИА Новости. Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается участвовать в спецоперации российских войск на Украине, передает агентство Sputnik.
По его словам, все, что Минск мог и может предложить Москве, у нее есть.
"Поэтому нет никакой необходимости принимать участие в этой спецоперации", - подчеркнул президент Белоруссии.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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