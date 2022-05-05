https://ria.ru/20220505/operatsiya-1786966043.html

Лукашенко предположил, что операция России на Украине затянулась

Лукашенко предположил, что операция России на Украине затянулась - РИА Новости, 05.05.2022

Лукашенко предположил, что операция России на Украине затянулась

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недостаточно ознакомлен с ходом операции российских войск на Украине, чтобы говорить, что все идет "по... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:28

2022-05-05T12:28

2022-05-05T16:43

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недостаточно ознакомлен с ходом операции российских войск на Украине, чтобы говорить, что все идет "по плану", но полагает, что она "затянулась"."Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы говорить, идет ли она (спецоперация РФ) по плану, как говорят русские, или как я ощущаю. Я хочу еще раз подчеркнуть, что я полагаю, что операция затянулась", - заявил Лукашенко в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, его цитаты приводятся на английском языке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/ukraina-1781974027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр