https://ria.ru/20220505/opek-1787021743.html

Страны ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу нефти в июне

Страны ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу нефти в июне - РИА Новости, 05.05.2022

Страны ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу нефти в июне

Страны ОПЕК+ в июне продолжат увеличивать добычу на плановые 432 тысячи баррелей в сутки, следующая встреча назначена на 2 июня, следует из коммюнике альянса по РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:35

2022-05-05T15:35

2022-05-05T15:35

опек

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Страны ОПЕК+ в июне продолжат увеличивать добычу на плановые 432 тысячи баррелей в сутки, следующая встреча назначена на 2 июня, следует из коммюнике альянса по итогам прошедшего заседания."Подтвердить план по корректировке добычи и механизм ежемесячной корректировки, утвержденные на 19-м заседании ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение увеличить общую добычу на 0,432 миллиона баррелей в сутки в июне 2022 года", - говорится в релизе.В нем также сообщается, что следующее заседание альянса ОПЕК+ состоится 2 июня.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

опек, экономика, цены на нефть