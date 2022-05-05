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Страны ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу нефти в июне - РИА Новости, 05.05.2022
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Страны ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу нефти в июне
Страны ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу нефти в июне - РИА Новости, 05.05.2022
Страны ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу нефти в июне
Страны ОПЕК+ в июне продолжат увеличивать добычу на плановые 432 тысячи баррелей в сутки, следующая встреча назначена на 2 июня, следует из коммюнике альянса по РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T15:35
2022-05-05T15:35
опек
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Страны ОПЕК+ в июне продолжат увеличивать добычу на плановые 432 тысячи баррелей в сутки, следующая встреча назначена на 2 июня, следует из коммюнике альянса по итогам прошедшего заседания."Подтвердить план по корректировке добычи и механизм ежемесячной корректировки, утвержденные на 19-м заседании ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение увеличить общую добычу на 0,432 миллиона баррелей в сутки в июне 2022 года", - говорится в релизе.В нем также сообщается, что следующее заседание альянса ОПЕК+ состоится 2 июня.
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опек, экономика, цены на нефть
15:35 05.05.2022
 
Страны ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу нефти в июне

Страны ОПЕК+ в июне продолжат увеличивать добычу нефти на 432 тысячи баррелей в сутки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ОПЕК в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Страны ОПЕК+ в июне продолжат увеличивать добычу на плановые 432 тысячи баррелей в сутки, следующая встреча назначена на 2 июня, следует из коммюнике альянса по итогам прошедшего заседания.
"Подтвердить план по корректировке добычи и механизм ежемесячной корректировки, утвержденные на 19-м заседании ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение увеличить общую добычу на 0,432 миллиона баррелей в сутки в июне 2022 года", - говорится в релизе.
В нем также сообщается, что следующее заседание альянса ОПЕК+ состоится 2 июня.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 08:00
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