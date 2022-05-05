https://ria.ru/20220505/opek-1787021743.html
Страны ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу нефти в июне
Страны ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу нефти в июне - РИА Новости, 05.05.2022
Страны ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу нефти в июне
Страны ОПЕК+ в июне продолжат увеличивать добычу на плановые 432 тысячи баррелей в сутки, следующая встреча назначена на 2 июня, следует из коммюнике альянса по РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T15:35
2022-05-05T15:35
2022-05-05T15:35
опек
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Страны ОПЕК+ в июне продолжат увеличивать добычу на плановые 432 тысячи баррелей в сутки, следующая встреча назначена на 2 июня, следует из коммюнике альянса по итогам прошедшего заседания."Подтвердить план по корректировке добычи и механизм ежемесячной корректировки, утвержденные на 19-м заседании ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение увеличить общую добычу на 0,432 миллиона баррелей в сутки в июне 2022 года", - говорится в релизе.В нем также сообщается, что следующее заседание альянса ОПЕК+ состоится 2 июня.
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
опек, экономика, цены на нефть
Страны ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу нефти в июне
Страны ОПЕК+ в июне продолжат увеличивать добычу нефти на 432 тысячи баррелей в сутки