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Генсек ООН призвал вернуть удобрения из России и Белоруссии на рынки - РИА Новости, 05.05.2022
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Генсек ООН призвал вернуть удобрения из России и Белоруссии на рынки
Генсек ООН призвал вернуть удобрения из России и Белоруссии на рынки - РИА Новости, 05.05.2022
Генсек ООН призвал вернуть удобрения из России и Белоруссии на рынки
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости реинтеграции в мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T23:37
2022-05-05T23:47
в мире
владимир путин
россия
украина
белоруссия
совет безопасности оон
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ООН, 5 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости реинтеграции в мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины."Предметное решение глобальной проблемы продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продуктов питания и удобрений в России и Беларуси в мировые рынки" &lt;...&gt;, - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/oon-1786688175.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, белоруссия, совет безопасности оон
23:37 05.05.2022 (обновлено: 23:47 05.05.2022)
 
Генсек ООН призвал вернуть удобрения из России и Белоруссии на рынки

Гутерреш призвал вернуть удобрения из России, Белоруссии и Украины на мировые рынки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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ООН, 5 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости реинтеграции в мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.
"Предметное решение глобальной проблемы продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продуктов питания и удобрений в России и Беларуси в мировые рынки" <...>, - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 20:35
Гутерреш надеется на координацию с Москвой и Киевом по гуманитарным паузам
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Журналисты работают за ноутбуками, Китай - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 08:00
Войну отдали в услужение лживой пропаганде
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаБелоруссияСовет Безопасности ООН
 
 
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