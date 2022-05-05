https://ria.ru/20220505/oon-1787110363.html
Генсек ООН призвал вернуть удобрения из России и Белоруссии на рынки
Генсек ООН призвал вернуть удобрения из России и Белоруссии на рынки - РИА Новости, 05.05.2022
Генсек ООН призвал вернуть удобрения из России и Белоруссии на рынки
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости реинтеграции в мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T23:37
2022-05-05T23:37
2022-05-05T23:47
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совет безопасности оон
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ООН, 5 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости реинтеграции в мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины."Предметное решение глобальной проблемы продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продуктов питания и удобрений в России и Беларуси в мировые рынки" <...>, - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/oon-1786688175.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, белоруссия, совет безопасности оон
23:37 05.05.2022 (обновлено: 23:47 05.05.2022)
Генсек ООН призвал вернуть удобрения из России и Белоруссии на рынки
Гутерреш призвал вернуть удобрения из России, Белоруссии и Украины на мировые рынки