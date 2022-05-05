https://ria.ru/20220505/oon-1787103390.html

Россия представит в СБ ООН свидетельства преступлений украинских военных

Россия представит в СБ ООН свидетельства преступлений украинских военных - РИА Новости, 05.05.2022

Россия представит в СБ ООН свидетельства преступлений украинских военных

Россия на неформальном заседании Совбеза ООН в пятницу, 6 мая, представит свидетельства преступлений украинских военных, написал в своем Telegram-канале первый... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T22:56

2022-05-05T22:56

2022-05-05T22:56

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ООН, 5 мая – РИА Новости. Россия на неформальном заседании Совбеза ООН в пятницу, 6 мая, представит свидетельства преступлений украинских военных, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Завтра, 6 мая, мы проводим очередное неформальное заседание Совбеза ООН (по так называемой "Формуле Арриа"), посвященное преступлениям украинских военных и военизированных формирований против мирного населения, с которыми мы столкнулись в ходе специальной военной операции на Украине", - указал Полянский."Мы продемонстрируем свидетельства очевидцев этих преступлений и предоставим слово западным журналистам, работающим на месте и имеющим подобную информацию из первых рук. В этом наше мероприятие будет принципиально отличаться от пропагандистских сходок по Украине, периодически организуемых Украиной и ее западными "сюзеренами", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/sotsseti-1786890397.html

https://ria.ru/20220505/smi-1786845192.html

россия

украина

донбасс

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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр