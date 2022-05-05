Рейтинг@Mail.ru
ООН зафиксировала исчезновение восьми пророссийски настроенных украинцев - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220505/oon-1787102386.html
ООН зафиксировала исчезновение восьми пророссийски настроенных украинцев
ООН зафиксировала исчезновение восьми пророссийски настроенных украинцев - РИА Новости, 05.05.2022
ООН зафиксировала исчезновение восьми пророссийски настроенных украинцев
ООН задокументировала восемь случаев, вероятно, насильственного исчезновения пророссийски настроенных граждан на территории, подконтрольной Киеву, заявила на... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T22:51
2022-05-05T22:53
в мире
мария захарова
украина
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108436_0:0:2888:1624_1920x0_80_0_0_62c783a52a7510682da8b3c1c95916c3.jpg
ООН, 5 мая – РИА Новости. ООН задокументировала восемь случаев, вероятно, насильственного исчезновения пророссийски настроенных граждан на территории, подконтрольной Киеву, заявила на заседании СБ ООН Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет."Мы… задокументировали восемь возможных случаев насильственного исчезновения людей, считающихся пророссийскими, на территории, контролируемой правительством (Украины)", - сказала Бачелет.По ее словам, "в других районах, контролируемых российскими вооруженными силами и связанными с ними вооруженными группами, таких как Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области", ООН "продолжает документировать случаи произвольного задержания и возможных насильственных исчезновений представителей местных властей, журналистов, общественных активистов, отставных военнослужащих вооруженных сил и других гражданских лиц". По ее словам, УВКПЧ по состоянию на 4 мая задокументировало 180 таких случаев. Как указала Бачелет из этих 180 пять человек в итоге были найдены мертвыми.Комиссар заявила о свидетельствах пыток, жестокого обращения и внесудебных казней военнопленных. При этом она обвинила обе стороны конфликта."Крайне важно, чтобы все стороны дали четкие инструкции своим комбатантам по защите гражданских лиц.... Я призываю стороны конфликта расследовать все нарушения международного права в сфере прав человека, а также международного гуманитарного права, предположительно совершенные их вооруженными силами", - добавила она.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления Бачелет о ситуации на Украине далеки от стандартов объективности и беспристрастности.Она также добавила, что верховный комиссар УВКПЧ ООН "пока не способен самостоятельно и взвешенно осмыслить и проанализировать ситуацию, опираясь при этом на неопровержимые факты и доказательства, которые предоставляются в том числе российской стороной".
https://ria.ru/20220505/azovstal-1787056869.html
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108436_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_8170772deab96aba28d4024f3958f43c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, украина, россия, оон
22:51 05.05.2022 (обновлено: 22:53 05.05.2022)
 
ООН зафиксировала исчезновение восьми пророссийски настроенных украинцев

Бачелет: ООН зафиксировала исчезновение 8 пророссийски настроенных граждан Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 мая – РИА Новости. ООН задокументировала восемь случаев, вероятно, насильственного исчезновения пророссийски настроенных граждан на территории, подконтрольной Киеву, заявила на заседании СБ ООН Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
"Мы… задокументировали восемь возможных случаев насильственного исчезновения людей, считающихся пророссийскими, на территории, контролируемой правительством (Украины)", - сказала Бачелет.
Дым на металлургическом комбинате Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 17:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ГД ждут от Запада оценку предложения боевиков с "Азовстали" по заложникам
По ее словам, "в других районах, контролируемых российскими вооруженными силами и связанными с ними вооруженными группами, таких как Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области", ООН "продолжает документировать случаи произвольного задержания и возможных насильственных исчезновений представителей местных властей, журналистов, общественных активистов, отставных военнослужащих вооруженных сил и других гражданских лиц". По ее словам, УВКПЧ по состоянию на 4 мая задокументировало 180 таких случаев. Как указала Бачелет из этих 180 пять человек в итоге были найдены мертвыми.
Комиссар заявила о свидетельствах пыток, жестокого обращения и внесудебных казней военнопленных. При этом она обвинила обе стороны конфликта.
"Крайне важно, чтобы все стороны дали четкие инструкции своим комбатантам по защите гражданских лиц.... Я призываю стороны конфликта расследовать все нарушения международного права в сфере прав человека, а также международного гуманитарного права, предположительно совершенные их вооруженными силами", - добавила она.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления Бачелет о ситуации на Украине далеки от стандартов объективности и беспристрастности.
Она также добавила, что верховный комиссар УВКПЧ ООН "пока не способен самостоятельно и взвешенно осмыслить и проанализировать ситуацию, опираясь при этом на неопровержимые факты и доказательства, которые предоставляются в том числе российской стороной".
Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 08:00
"Сафари на русских" оборачивается плачевно для его участников
 
В миреМария ЗахароваУкраинаРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала