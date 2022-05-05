https://ria.ru/20220505/oon-1787102386.html

ООН зафиксировала исчезновение восьми пророссийски настроенных украинцев

ООН зафиксировала исчезновение восьми пророссийски настроенных украинцев - РИА Новости, 05.05.2022

ООН зафиксировала исчезновение восьми пророссийски настроенных украинцев

ООН задокументировала восемь случаев, вероятно, насильственного исчезновения пророссийски настроенных граждан на территории, подконтрольной Киеву, заявила на... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T22:51

2022-05-05T22:51

2022-05-05T22:53

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ООН, 5 мая – РИА Новости. ООН задокументировала восемь случаев, вероятно, насильственного исчезновения пророссийски настроенных граждан на территории, подконтрольной Киеву, заявила на заседании СБ ООН Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет."Мы… задокументировали восемь возможных случаев насильственного исчезновения людей, считающихся пророссийскими, на территории, контролируемой правительством (Украины)", - сказала Бачелет.По ее словам, "в других районах, контролируемых российскими вооруженными силами и связанными с ними вооруженными группами, таких как Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области", ООН "продолжает документировать случаи произвольного задержания и возможных насильственных исчезновений представителей местных властей, журналистов, общественных активистов, отставных военнослужащих вооруженных сил и других гражданских лиц". По ее словам, УВКПЧ по состоянию на 4 мая задокументировало 180 таких случаев. Как указала Бачелет из этих 180 пять человек в итоге были найдены мертвыми.Комиссар заявила о свидетельствах пыток, жестокого обращения и внесудебных казней военнопленных. При этом она обвинила обе стороны конфликта."Крайне важно, чтобы все стороны дали четкие инструкции своим комбатантам по защите гражданских лиц.... Я призываю стороны конфликта расследовать все нарушения международного права в сфере прав человека, а также международного гуманитарного права, предположительно совершенные их вооруженными силами", - добавила она.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления Бачелет о ситуации на Украине далеки от стандартов объективности и беспристрастности.Она также добавила, что верховный комиссар УВКПЧ ООН "пока не способен самостоятельно и взвешенно осмыслить и проанализировать ситуацию, опираясь при этом на неопровержимые факты и доказательства, которые предоставляются в том числе российской стороной".

https://ria.ru/20220505/azovstal-1787056869.html

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html

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в мире, мария захарова, украина, россия, оон