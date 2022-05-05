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Дюжаррик: ООН работает с Россией и Киевом над эвакуацией с "Азовстали" - РИА Новости, 05.05.2022
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Дюжаррик: ООН работает с Россией и Киевом над эвакуацией с "Азовстали"
Дюжаррик: ООН работает с Россией и Киевом над эвакуацией с "Азовстали" - РИА Новости, 05.05.2022
Дюжаррик: ООН работает с Россией и Киевом над эвакуацией с "Азовстали"
ООН продолжает работать с Международным комитетом Красного Креста (МККК), Москвой и Киевом над тем, чтобы организовать очередной вывоз гражданских лиц с... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T21:15
2022-05-05T21:15
в мире
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
мариуполь
украина
оон
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ООН, 5 мая – РИА Новости. ООН продолжает работать с Международным комитетом Красного Креста (МККК), Москвой и Киевом над тем, чтобы организовать очередной вывоз гражданских лиц с металлургического комбината "Азовсталь" и из Мариуполя, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.По его словам, в тоннелях завода есть люди."Нам сложно назвать точное число (гражданских лиц на "Азовстали" - ред.). Мы продолжаем работать с МККК, с Украиной и РФ на высших уровнях, чтобы вывезти больше людей из Мариуполя и с "Азовстали", - сказал Дюжаррик.Отвечая на вопрос, планирует ли ООН заняться доставкой медикаментов раненым на заводе, Дюжаррик указал, что ООН сосредоточена на эвакуации гражданских лиц.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Как отметил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские военные продолжают блокировать "Азовсталь", работают гуманитарные коридоры. По словам Пескова, требования заблокированного на "Азовстали" противника по обмену мирных жителей на продукты и лекарства схожи с предложениями, которые выдвигали загнанные в ловушку террористы в Сирии. По данным Кремля, президент РФ Владимир Путин сказал премьеру Израиля Нафтали Беннету, что военные РФ по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц, что касается остающихся на "Азовстали" боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие. Как заявлял в четверг РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия, в подземных помещениях "Азовстали" боевики могут удерживать еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков.
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в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, мариуполь, украина, оон, международный комитет красного креста (мккк)
21:15 05.05.2022
 
Дюжаррик: ООН работает с Россией и Киевом над эвакуацией с "Азовстали"

Дюжаррик: ООН работает с Россией и Киевом над эвакуацией с "Азовстали"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное . Архивное фото
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ООН, 5 мая – РИА Новости. ООН продолжает работать с Международным комитетом Красного Креста (МККК), Москвой и Киевом над тем, чтобы организовать очередной вывоз гражданских лиц с металлургического комбината "Азовсталь" и из Мариуполя, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, в тоннелях завода есть люди.
"Нам сложно назвать точное число (гражданских лиц на "Азовстали" - ред.). Мы продолжаем работать с МККК, с Украиной и РФ на высших уровнях, чтобы вывезти больше людей из Мариуполя и с "Азовстали", - сказал Дюжаррик.
Дым на металлургическом комбинате Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 12:55
В Кремле заявили, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь"
Отвечая на вопрос, планирует ли ООН заняться доставкой медикаментов раненым на заводе, Дюжаррик указал, что ООН сосредоточена на эвакуации гражданских лиц.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.
Как отметил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские военные продолжают блокировать "Азовсталь", работают гуманитарные коридоры. По словам Пескова, требования заблокированного на "Азовстали" противника по обмену мирных жителей на продукты и лекарства схожи с предложениями, которые выдвигали загнанные в ловушку террористы в Сирии. По данным Кремля, президент РФ Владимир Путин сказал премьеру Израиля Нафтали Беннету, что военные РФ по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц, что касается остающихся на "Азовстали" боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие. Как заявлял в четверг РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия, в подземных помещениях "Азовстали" боевики могут удерживать еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков.
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18 марта, 20:17Инфографика
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В миреАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияМариупольУкраинаООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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