https://ria.ru/20220505/obstrel-1787118201.html

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 06.05.2022

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками

Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-05T23:57

2022-05-05T23:57

2022-05-06T01:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы 1937 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Петровского района Донецка по адресу улица Красносельская, 19",- говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины