https://ria.ru/20220505/obstrel-1787118050.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 06.05.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-05T23:59
2022-05-05T23:59
2022-05-06T01:53
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Опытное - город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), украина, россия, ситуация в днр и лнр
23:59 05.05.2022 (обновлено: 01:53 06.05.2022)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Киевский район Донецка