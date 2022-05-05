Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Горловку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Горловку
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Горловка, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.15 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка, выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра, 18.20 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина), выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса