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Обстрел Белгородской области со стороны Украины прекратился - РИА Новости, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/obstrel-1786955047.html
Обстрел Белгородской области со стороны Украины прекратился
Обстрел Белгородской области со стороны Украины прекратился - РИА Новости, 05.05.2022
Обстрел Белгородской области со стороны Украины прекратился
Обстрел территории Белгородской области со стороны Украины закончился, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:03
2022-05-05T12:48
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
украина
вооруженные силы украины
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Обстрел территории Белгородской области со стороны Украины закончился, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Публикация о том, что по двум приграничным селам — Журавлевке и Нехотеевке — идет стрельба, появилась в 10:12.Губернатор добавил, что в ближайшее время начнется восстановление электроснабжения, пройдут замеры всех пострадавших домов для ремонтных работ. ⠀Ранее Гладков написал, что в Нехотеевке разрушены дом и гараж.Оба села расположены менее чем в двух километрах от границы с Украиной, возле Нехотеевки находится один из важнейших КПП.После начала российской военной операции приграничные регионы регулярно обстреливают с территории Украины. В Нехотеевке и Журавлевке в последний раз это случилось 25 апреля, тогда получили ранения два человека. Кроме того, 1 мая произошел пожар на территории одного из объектов министерства обороны в Белгородской области. Украинская сторона также не раз открывала огонь по приграничным селам в Курской и Брянской областях.Власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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происшествия, украина, вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков
12:03 05.05.2022 (обновлено: 12:48 05.05.2022)
 
Обстрел Белгородской области со стороны Украины прекратился

Гладков: обстрел Белгородской области со стороны Украины прекратился, пострадавших нет

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкУказатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Обстрел территории Белгородской области со стороны Украины закончился, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Публикация о том, что по двум приграничным селам — Журавлевке и Нехотеевке — идет стрельба, появилась в 10:12.
"Дополнительная информация по Нехотеевке. Есть повреждения линий электропередачи, пять домовладений, из которых один дом сильно разрушен. Пострадавших среди мирного населения нет. <...> Обстрел территории со стороны Украины прекратился", — сказано в сообщении.
Губернатор добавил, что в ближайшее время начнется восстановление электроснабжения, пройдут замеры всех пострадавших домов для ремонтных работ. ⠀
Ранее Гладков написал, что в Нехотеевке разрушены дом и гараж.
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Оба села расположены менее чем в двух километрах от границы с Украиной, возле Нехотеевки находится один из важнейших КПП.
После начала российской военной операции приграничные регионы регулярно обстреливают с территории Украины. В Нехотеевке и Журавлевке в последний раз это случилось 25 апреля, тогда получили ранения два человека. Кроме того, 1 мая произошел пожар на территории одного из объектов министерства обороны в Белгородской области. Украинская сторона также не раз открывала огонь по приграничным селам в Курской и Брянской областях.
Власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.
Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияУкраинаВооруженные силы УкраиныБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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