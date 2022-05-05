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Два белгородских села обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 05.05.2022
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Два белгородских села обстреляли со стороны Украины
Два белгородских села обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 05.05.2022
Два белгородских села обстреляли со стороны Украины
Белгородские села Журавлевка и Нехотеевка подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:16
2022-05-05T12:04
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Белгородские села Журавлевка и Нехотеевка подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По докладу дежурной группы ДНД, в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел продолжается", — написал он.О подробностях случившегося Гладков пообещал рассказать позже.Оба села находятся менее чем в двух километрах от границы с Украиной. Возле Нехотеевки располагается один из важнейших пунктов пропуска.После начала российской военной операции приграничные регионы регулярно обстреливают с территории Украины. В Нехотеевке и Журавлевке в последний раз это случилось 25 апреля, тогда получили ранения два человека. Кроме того, 1 мая произошел пожар на территории одного из объектов министерства обороны в Белгородской области. Украинская сторона также не раз открывала огонь по приграничным селам в Курской и Брянской областях.Власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, украина
10:16 05.05.2022 (обновлено: 12:04 05.05.2022)
 
Два белгородских села обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ двух сел Журавлевка и Нехотеевка

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на месте обстрела в Белгородской области
Сотрудники правоохранительных органов на месте обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Сотрудники правоохранительных органов на месте обстрела в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Белгородские села Журавлевка и Нехотеевка подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"По докладу дежурной группы ДНД, в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел продолжается", — написал он.
О подробностях случившегося Гладков пообещал рассказать позже.
Оба села находятся менее чем в двух километрах от границы с Украиной. Возле Нехотеевки располагается один из важнейших пунктов пропуска.
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После начала российской военной операции приграничные регионы регулярно обстреливают с территории Украины. В Нехотеевке и Журавлевке в последний раз это случилось 25 апреля, тогда получили ранения два человека. Кроме того, 1 мая произошел пожар на территории одного из объектов министерства обороны в Белгородской области. Украинская сторона также не раз открывала огонь по приграничным селам в Курской и Брянской областях.
Власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.
Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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