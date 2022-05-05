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Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.05.2022

Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, в том числе из тяжелого вооружения, выпустив свыше 190... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T09:12

2022-05-05T09:12

2022-05-05T09:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

донецк (днр)

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 5 мая – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, в том числе из тяжелого вооружения, выпустив свыше 190 боеприпасов, три мирных жителя погибли, 25 ранены, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник применял РСЗО "Смерч", РСЗО "Ураган", РСЗО "Град", артиллерию 152 миллиметра и 122 миллиметра, минометы 122 миллиметра, РПГ/СПГ. На горловском – артиллерию 122 миллиметра, минометы 82 миллиметра, АГС, РПГ/СПГ, стрелковое вооружение", - уточняется в сообщении в Telegram-канале представительства.В ведомстве добавили, что украинские войска выпустили "194 единицы различных боеприпасов". Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики, включая Донецк (Петровский, Куйбышевский и Кировский районы), Горловка (поселок шахты Изотова), Зайцево, Пантелеймоновка, Макеевка, Ясиноватая, Старомихайловка и Докучаевск.По данным представительства, погибли трое мирных жителей, 25 получили ранения, повреждены 49 домостроений в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой, Докучаевске, а также 10 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецкая народная республика

донецк (днр)

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, донецк (днр), ясиноватая