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При обстреле Ясиноватой погибла женщина - РИА Новости, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/obstrel-1786907863.html
При обстреле Ясиноватой погибла женщина
При обстреле Ясиноватой погибла женщина - РИА Новости, 05.05.2022
При обстреле Ясиноватой погибла женщина
Мирная жительница погибла в Ясиноватой при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T07:52
2022-05-05T08:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
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ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Мирная жительница погибла в Ясиноватой при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.Кроме того, на Молодежной улице загорелось здание стоматологической клиники, а на Кубанской — повреждены дома.Об обстреле Ясиноватой ранее утром сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По его данным, украинские войска выпустили шесть ракет из БМ-21 "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины, владимир путин, россия
07:52 05.05.2022 (обновлено: 08:56 05.05.2022)
 
При обстреле Ясиноватой погибла женщина

При обстрелах Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск погибла женщина

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Мирная жительница погибла в Ясиноватой при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) в микрорайоне Зорька погибла женщина", — говорится в публикации.
Кроме того, на Молодежной улице загорелось здание стоматологической клиники, а на Кубанской — повреждены дома.
Об обстреле Ясиноватой ранее утром сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По его данным, украинские войска выпустили шесть ракет из БМ-21 "Град".
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссия
 
 
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