https://ria.ru/20220505/obstrel-1786907863.html
При обстреле Ясиноватой погибла женщина
При обстреле Ясиноватой погибла женщина - РИА Новости, 05.05.2022
При обстреле Ясиноватой погибла женщина
Мирная жительница погибла в Ясиноватой при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T07:52
2022-05-05T07:52
2022-05-05T08:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
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ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Мирная жительница погибла в Ясиноватой при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.Кроме того, на Молодежной улице загорелось здание стоматологической клиники, а на Кубанской — повреждены дома.Об обстреле Ясиноватой ранее утром сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По его данным, украинские войска выпустили шесть ракет из БМ-21 "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины, владимир путин, россия
07:52 05.05.2022 (обновлено: 08:56 05.05.2022)
При обстреле Ясиноватой погибла женщина
При обстрелах Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск погибла женщина