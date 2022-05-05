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ВС России поразили 45 военных объектов на Украине - РИА Новости, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/obekty-1787083692.html
ВС России поразили 45 военных объектов на Украине
ВС России поразили 45 военных объектов на Украине - РИА Новости, 05.05.2022
ВС России поразили 45 военных объектов на Украине
Российские воздушно-космические войска поразили за день 45 украинских военных объектов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T20:08
2022-05-05T20:16
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
войска воздушно-космической обороны
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские воздушно-космические войска поразили за день 45 украинских военных объектов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены сорок пять военных объектов Украины", - сказал Конашенков.Он уточнил, что среди пораженных объектов два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки Луганской народной республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, войска воздушно-космической обороны, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
20:08 05.05.2022 (обновлено: 20:16 05.05.2022)
 
ВС России поразили 45 военных объектов на Украине

Вооруженные силы России поразили 45 военных объектов на Украине

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии на Украине
Сотрудник Росгвардии на Украине - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудник Росгвардии на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские воздушно-космические войска поразили за день 45 украинских военных объектов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены сорок пять военных объектов Украины", - сказал Конашенков.
Он уточнил, что среди пораженных объектов два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки Луганской народной республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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