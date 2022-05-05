https://ria.ru/20220505/obekty-1787083692.html

ВС России поразили 45 военных объектов на Украине

ВС России поразили 45 военных объектов на Украине - РИА Новости, 05.05.2022

ВС России поразили 45 военных объектов на Украине

Российские воздушно-космические войска поразили за день 45 украинских военных объектов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T20:08

2022-05-05T20:08

2022-05-05T20:16

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

войска воздушно-космической обороны

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780443488_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d65280340b871b154ba203a683894e8.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские воздушно-космические войска поразили за день 45 украинских военных объектов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены сорок пять военных объектов Украины", - сказал Конашенков.Он уточнил, что среди пораженных объектов два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки Луганской народной республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, войска воздушно-космической обороны, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр