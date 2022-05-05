02:16 05.05.2022 (обновлено: 02:39 05.05.2022)
Покинувшую Россию Netflix заподозрили в сокрытии реального положения дел
Акционеры подали в суд на Netflix, обвинив ее в сокрытии реального положения дел компании
© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Акционеры Netflix подали коллективный иск против компании, обвинив ее руководство в предоставлении ложной информации о реальном положении дел, пишет портал Axios.
Согласно его данным, в иске, поданном в суд Сан-Франциско (штат Калифорния), утверждается, что Netflix "скрыла от акционеров более медленный рост числа подписчиков, в том числе из-за совместного использования клиентами учетных записей и усиления конкуренции со стороны других потоковых сервисов".
Кроме того, в иске утверждается, что компания скрыла от акционеров "трудности с удержанием пользователей", в результате которых Netflix "теряет подписчиков". Акционеры утверждают, что понесли "существенные убытки и ущерб" из-за сокрытия этой информации.
Компания отказалась прокомментировать Axios соответствующие сообщения.
В конце апреля Netflix опубликовала отчет за первый квартал, в котором сообщила, что суммарное число платящих подписчиков, с учетом новичков, по всему миру упало на 200 тысяч. Такое снижение стало первым с 2011 года. Причем закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. Netflix прогнозирует совокупное снижение числа платных подписчиков уже на два миллиона по итогам квартала.
Компания Netflix появилась в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
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