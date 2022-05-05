Рейтинг@Mail.ru
Покинувшую Россию Netflix заподозрили в сокрытии реального положения дел - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220505/netflix-1786900659.html
Покинувшую Россию Netflix заподозрили в сокрытии реального положения дел
Покинувшую Россию Netflix заподозрили в сокрытии реального положения дел - РИА Новости, 05.05.2022
Покинувшую Россию Netflix заподозрили в сокрытии реального положения дел
Акционеры Netflix подали коллективный иск против компании, обвинив ее руководство в предоставлении ложной информации о реальном положении дел, пишет портал... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T02:16
2022-05-05T02:39
культура
в мире
вашингтон
калифорния
россия
сан-франциско
netflix
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9012e7baf2b05419f0ff9e0d17c3043b.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Акционеры Netflix подали коллективный иск против компании, обвинив ее руководство в предоставлении ложной информации о реальном положении дел, пишет портал Axios.Согласно его данным, в иске, поданном в суд Сан-Франциско (штат Калифорния), утверждается, что Netflix "скрыла от акционеров более медленный рост числа подписчиков, в том числе из-за совместного использования клиентами учетных записей и усиления конкуренции со стороны других потоковых сервисов".Кроме того, в иске утверждается, что компания скрыла от акционеров "трудности с удержанием пользователей", в результате которых Netflix "теряет подписчиков". Акционеры утверждают, что понесли "существенные убытки и ущерб" из-за сокрытия этой информации.Компания отказалась прокомментировать Axios соответствующие сообщения.В конце апреля Netflix опубликовала отчет за первый квартал, в котором сообщила, что суммарное число платящих подписчиков, с учетом новичков, по всему миру упало на 200 тысяч. Такое снижение стало первым с 2011 года. Причем закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. Netflix прогнозирует совокупное снижение числа платных подписчиков уже на два миллиона по итогам квартала.Компания Netflix появилась в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
https://ria.ru/20220420/netflix-1784534475.html
https://ria.ru/20220407/kino-1780715817.html
вашингтон
калифорния
россия
сан-франциско
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_e8ac8371fc1785e64447b8c471514e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон, калифорния, россия, сан-франциско, netflix, экономика
02:16 05.05.2022 (обновлено: 02:39 05.05.2022)
 
Покинувшую Россию Netflix заподозрили в сокрытии реального положения дел

Акционеры подали в суд на Netflix, обвинив ее в сокрытии реального положения дел компании

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Акционеры Netflix подали коллективный иск против компании, обвинив ее руководство в предоставлении ложной информации о реальном положении дел, пишет портал Axios.
Согласно его данным, в иске, поданном в суд Сан-Франциско (штат Калифорния), утверждается, что Netflix "скрыла от акционеров более медленный рост числа подписчиков, в том числе из-за совместного использования клиентами учетных записей и усиления конкуренции со стороны других потоковых сервисов".
Кроме того, в иске утверждается, что компания скрыла от акционеров "трудности с удержанием пользователей", в результате которых Netflix "теряет подписчиков". Акционеры утверждают, что понесли "существенные убытки и ущерб" из-за сокрытия этой информации.
Компания отказалась прокомментировать Axios соответствующие сообщения.
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 16:48Культура
Акции Netflix подешевели на 39 процентов после ухода из России
В конце апреля Netflix опубликовала отчет за первый квартал, в котором сообщила, что суммарное число платящих подписчиков, с учетом новичков, по всему миру упало на 200 тысяч. Такое снижение стало первым с 2011 года. Причем закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. Netflix прогнозирует совокупное снижение числа платных подписчиков уже на два миллиона по итогам квартала.
Компания Netflix появилась в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
Кадр из сериала Пассажиры
7 апреля, 08:00Культура
Чем заменят Netflix: новые российские сериалы онлайн
 
КультураВ миреВашингтонКалифорнияРоссияСан-ФранцискоNetflixЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала