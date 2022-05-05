https://ria.ru/20220505/neft-1787059941.html
Исполнение сделки ОПЕК+ в марте достигло 157%, заявили в правительстве
Исполнение сделки ОПЕК+ в марте достигло 157%, заявили в правительстве - РИА Новости, 05.05.2022
Исполнение сделки ОПЕК+ в марте достигло 157%, заявили в правительстве
Члены альянса ОПЕК+ в марте выполнили соглашение по ограничению добычи нефти на уровне 157%, сообщило правительство России по итогам встречи стран-участниц... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:34
2022-05-05T17:34
2022-05-05T17:34
экономика
опек
правительство рф
нефть
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Члены альянса ОПЕК+ в марте выполнили соглашение по ограничению добычи нефти на уровне 157%, сообщило правительство России по итогам встречи стран-участниц сделки.ОПЕК+ ранее в четверг решил в июне увеличить добычу нефти на плановые 432 тысячи баррелей в сутки."Участники соглашения ОПЕК+ следуют утверждённым договорённостям – в марте общее исполнение сделки достигло 157%, при этом спрос продолжает расти. Для сохранения текущей тенденции и сбалансированности рынка странам, своевременно не исполнившим взятые на себя обязательства, был продлён компенсационный период до конца июня 2022 года", - сообщило правительство.
https://ria.ru/20220505/neft-1787055247.html
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экономика, опек, правительство рф, нефть
Исполнение сделки ОПЕК+ в марте достигло 157%, заявили в правительстве
Правительство России: исполнение сделки ОПЕК+ в марте достигло 157%