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США планируют крупные закупки нефти для пополнения стратегических резервов - РИА Новости, 05.05.2022
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США планируют крупные закупки нефти для пополнения стратегических резервов
США планируют крупные закупки нефти для пополнения стратегических резервов - РИА Новости, 05.05.2022
США планируют крупные закупки нефти для пополнения стратегических резервов
Американская администрация будет осенью собирать коммерческие предложения для покупки 60 миллионов баррелей нефти с целью пополнения стратегических резервов,... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:01
2022-05-05T17:01
экономика
цены на нефть
сша
россия
министерство энергетики сша
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Американская администрация будет осенью собирать коммерческие предложения для покупки 60 миллионов баррелей нефти с целью пополнения стратегических резервов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя министерства энергетики.Сейчас власти США проводят крупные товарные интервенции за счет стратрезервов в попытке сбить цены на топливо, растущие на фоне антироссийских санкций."Администрация (президента США Джо) Байдена планирует этой осенью сбор заявок для закупки 60 миллионов баррелей сырой нефти в качестве первого шага в многолетнем процессе, который призван пополнить сокращающиеся... резервы Америки", - передает телеканал.По его данным, министерство энергетики США уже в четверг представит долгосрочный план закупок нефти.После отказа от импорта нефти из России Байден объявил о высвобождении из стратегических резервов 180 миллионов баррелей – по миллиону в сутки в течение шести месяцев.
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экономика, цены на нефть, сша, россия, министерство энергетики сша
17:01 05.05.2022
 
США планируют крупные закупки нефти для пополнения стратегических резервов

CNN: США планируют крупные закупки нефти для пополнения стратегических резервов

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Американская администрация будет осенью собирать коммерческие предложения для покупки 60 миллионов баррелей нефти с целью пополнения стратегических резервов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя министерства энергетики.
Сейчас власти США проводят крупные товарные интервенции за счет стратрезервов в попытке сбить цены на топливо, растущие на фоне антироссийских санкций.
"Администрация (президента США Джо) Байдена планирует этой осенью сбор заявок для закупки 60 миллионов баррелей сырой нефти в качестве первого шага в многолетнем процессе, который призван пополнить сокращающиеся... резервы Америки", - передает телеканал.
По его данным, министерство энергетики США уже в четверг представит долгосрочный план закупок нефти.
После отказа от импорта нефти из России Байден объявил о высвобождении из стратегических резервов 180 миллионов баррелей – по миллиону в сутки в течение шести месяцев.
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