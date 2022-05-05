https://ria.ru/20220505/neft-1787047683.html

США планируют крупные закупки нефти для пополнения стратегических резервов

США планируют крупные закупки нефти для пополнения стратегических резервов - РИА Новости, 05.05.2022

США планируют крупные закупки нефти для пополнения стратегических резервов

Американская администрация будет осенью собирать коммерческие предложения для покупки 60 миллионов баррелей нефти с целью пополнения стратегических резервов,... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:01

2022-05-05T17:01

2022-05-05T17:01

экономика

цены на нефть

сша

россия

министерство энергетики сша

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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Американская администрация будет осенью собирать коммерческие предложения для покупки 60 миллионов баррелей нефти с целью пополнения стратегических резервов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя министерства энергетики.Сейчас власти США проводят крупные товарные интервенции за счет стратрезервов в попытке сбить цены на топливо, растущие на фоне антироссийских санкций."Администрация (президента США Джо) Байдена планирует этой осенью сбор заявок для закупки 60 миллионов баррелей сырой нефти в качестве первого шага в многолетнем процессе, который призван пополнить сокращающиеся... резервы Америки", - передает телеканал.По его данным, министерство энергетики США уже в четверг представит долгосрочный план закупок нефти.После отказа от импорта нефти из России Байден объявил о высвобождении из стратегических резервов 180 миллионов баррелей – по миллиону в сутки в течение шести месяцев.

https://ria.ru/20220426/neft-1785409315.html

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экономика, цены на нефть, сша, россия, министерство энергетики сша