https://ria.ru/20220505/neft-1787006249.html

Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу плановый рост добычи нефти в июне

Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу плановый рост добычи нефти в июне - РИА Новости, 05.05.2022

Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу плановый рост добычи нефти в июне

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу в июне продолжить плановый рост добычи нефти на 432 тысячи баррелей в сутки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:40

2022-05-05T14:40

2022-05-05T14:41

экономика

опек

нефть

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу в июне продолжить плановый рост добычи нефти на 432 тысячи баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник."Комитет завершился. Принятая рекомендация - рост на 432 тысячи баррелей в сутки, как и планировалось", - сообщил собеседник агентства.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года - на 432 тысячи.На май, таким образом, ограничения составляют 1,728 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре.

https://ria.ru/20220504/neft-1786858805.html

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экономика, опек, нефть