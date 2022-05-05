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Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу плановый рост добычи нефти в июне - РИА Новости, 05.05.2022
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Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу плановый рост добычи нефти в июне
Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу плановый рост добычи нефти в июне - РИА Новости, 05.05.2022
Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу плановый рост добычи нефти в июне
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу в июне продолжить плановый рост добычи нефти на 432 тысячи баррелей в сутки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:40
2022-05-05T14:41
экономика
опек
нефть
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу в июне продолжить плановый рост добычи нефти на 432 тысячи баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник."Комитет завершился. Принятая рекомендация - рост на 432 тысячи баррелей в сутки, как и планировалось", - сообщил собеседник агентства.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года - на 432 тысячи.На май, таким образом, ограничения составляют 1,728 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре.
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экономика, опек, нефть
14:40 05.05.2022 (обновлено: 14:41 05.05.2022)
 
Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу плановый рост добычи нефти в июне

Источник: комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу плановый рост добычи нефти в июне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу в июне продолжить плановый рост добычи нефти на 432 тысячи баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник.
"Комитет завершился. Принятая рекомендация - рост на 432 тысячи баррелей в сутки, как и планировалось", - сообщил собеседник агентства.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года - на 432 тысячи.
На май, таким образом, ограничения составляют 1,728 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре.
Здание ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 18:06
Российский нефтяной экспорт невозможно заменить, считает генсек ОПЕК
 
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