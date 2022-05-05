https://ria.ru/20220505/neft-1787006249.html
Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу плановый рост добычи нефти в июне
Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу плановый рост добычи нефти в июне - РИА Новости, 05.05.2022
Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу плановый рост добычи нефти в июне
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу в июне продолжить плановый рост добычи нефти на 432 тысячи баррелей в сутки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:40
2022-05-05T14:40
2022-05-05T14:41
экономика
опек
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568188136_0:0:3118:1753_1920x0_80_0_0_01acf74634438c7e09c19a3eaaa1e98e.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу в июне продолжить плановый рост добычи нефти на 432 тысячи баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник."Комитет завершился. Принятая рекомендация - рост на 432 тысячи баррелей в сутки, как и планировалось", - сообщил собеседник агентства.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года - на 432 тысячи.На май, таким образом, ограничения составляют 1,728 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре.
https://ria.ru/20220504/neft-1786858805.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568188136_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_697c559b7d8b5194769957aa249e16a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, опек, нефть
14:40 05.05.2022 (обновлено: 14:41 05.05.2022)
Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу плановый рост добычи нефти в июне
Источник: комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу плановый рост добычи нефти в июне
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу в июне продолжить плановый рост добычи нефти на 432 тысячи баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник.
"Комитет завершился. Принятая рекомендация - рост на 432 тысячи баррелей в сутки, как и планировалось", - сообщил собеседник агентства.
ОПЕК+
в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года - на 432 тысячи.
На май, таким образом, ограничения составляют 1,728 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре.