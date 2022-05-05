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В Германии предостерегли от необдуманного шага против России - РИА Новости, 05.05.2022
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В Германии предостерегли от необдуманного шага против России
В Германии предостерегли от необдуманного шага против России - РИА Новости, 05.05.2022
В Германии предостерегли от необдуманного шага против России
Введение эмбарго на российскую нефть необдуманно и опасно, пишет Junge Welt. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:03
2022-05-05T12:19
экономика
украина
россия
германия
цены на нефть
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Введение эмбарго на российскую нефть необдуманно и опасно, пишет Junge Welt. "Из-за этого решения будет очередной рост цен на мазут и топливо, а нефть из Норвегии или США дороже российской, к тому же инфраструктуру придется кардинально менять", — говорится в статье. По мнению автора, страны, покупающие российское сырье с большой скидкой, в отличие от Европы, избегут трудностей в экономике. Конфликт на Украине рано или поздно закончится, а эмбарго останется навсегда, отмечает журналист. Он призывает не отказываться от российской нефти, так как это вредит прежде всего странам Евросоюза. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает, в частности, поэтапное введение полного нефтяного эмбарго. Однако достичь соглашения не удалось: Греция, Мальта и Кипр выступили против запрета на транспортировку российской нефти. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.По мнению вице-премьера России Александра Новака, в ближайшие пять-десять лет Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить российские энергоресурсы. На этом мнении сходятся и ключевые игроки отрасли.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
https://ria.ru/20220504/neft-1786798242.html
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экономика, украина, россия, германия, цены на нефть
10:03 05.05.2022 (обновлено: 12:19 05.05.2022)
 
В Германии предостерегли от необдуманного шага против России

Junge Welt заявила, что введение эмбарго на российскую нефть ударит по Германии

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Введение эмбарго на российскую нефть необдуманно и опасно, пишет Junge Welt.
"Из-за этого решения будет очередной рост цен на мазут и топливо, а нефть из Норвегии или США дороже российской, к тому же инфраструктуру придется кардинально менять", — говорится в статье.
По мнению автора, страны, покупающие российское сырье с большой скидкой, в отличие от Европы, избегут трудностей в экономике.
Конфликт на Украине рано или поздно закончится, а эмбарго останется навсегда, отмечает журналист. Он призывает не отказываться от российской нефти, так как это вредит прежде всего странам Евросоюза.
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Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает, в частности, поэтапное введение полного нефтяного эмбарго. Однако достичь соглашения не удалось: Греция, Мальта и Кипр выступили против запрета на транспортировку российской нефти. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.
По мнению вице-премьера России Александра Новака, в ближайшие пять-десять лет Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить российские энергоресурсы. На этом мнении сходятся и ключевые игроки отрасли.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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