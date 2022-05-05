https://ria.ru/20220505/nato-1787073145.html

Генштаб Белоруссии предупредил о создании группировок НАТО у границ России

Генштаб Белоруссии предупредил о создании группировок НАТО у границ России - РИА Новости, 06.05.2022

Генштаб Белоруссии предупредил о создании группировок НАТО у границ России

НАТО вдвое нарастила силы в Восточной Европе и, по сути, готовится к войне, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-05T18:38

2022-05-05T18:38

2022-05-06T00:01

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МИНСК, 5 мая — РИА Новости. НАТО вдвое нарастила силы в Восточной Европе и, по сути, готовится к войне, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин."Коллективный Запад активизировал мероприятия по существенному наращиванию группировок войск в Восточной, Юго-Восточной Европе. При этом значительная часть сил и средств, предназначенная якобы для усиления восточного фланга альянса, была переброшена с континентальной части США", — рассказал он.По его словам, сейчас там находятся около 37,5 тысячи военных, из них 24,5 тысячи — в Польше и странах Балтии.Он добавил, что в непосредственной близости у границ России и Белоруссии уже сегодня находятся силы, на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки.На территории и в воздушном пространстве государств Центральной и Восточной Европы, в том числе Польши и стран Балтии, а также в акватории Балтийского и Северного морей проводятся масштабные мероприятия, многонациональные учения "Защитник Европы — 2022". По сути, идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении", — сказал Косыгин.Учения Североатлантического альянса проходят с 1 по 27 мая на территории девяти европейских стран. Всего, как заявили в польском Министерстве обороны, в них примут участие 18 тысяч солдат из более чем 20 стран.

https://ria.ru/20220505/polsha-1786901600.html

https://ria.ru/20220505/nato-1787012981.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, белоруссия, нато, россия, министерство обороны белоруссии, сша