18:38 05.05.2022 (обновлено: 00:01 06.05.2022)
Генштаб Белоруссии предупредил о создании группировок НАТО у границ России
Замглавы Генштаба Белоруссии Косыгин предрек появление группировок НАТО у границ России
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
МИНСК, 5 мая — РИА Новости. НАТО вдвое нарастила силы в Восточной Европе и, по сути, готовится к войне, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.
"Коллективный Запад активизировал мероприятия по существенному наращиванию группировок войск в Восточной, Юго-Восточной Европе. При этом значительная часть сил и средств, предназначенная якобы для усиления восточного фланга альянса, была переброшена с континентальной части США", — рассказал он.
Он добавил, что в непосредственной близости у границ России и Белоруссии уже сегодня находятся силы, на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки.
На территории и в воздушном пространстве государств Центральной и Восточной Европы, в том числе Польши и стран Балтии, а также в акватории Балтийского и Северного морей проводятся масштабные мероприятия, многонациональные учения "Защитник Европы — 2022". По сути, идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении", — сказал Косыгин.
Учения Североатлантического альянса проходят с 1 по 27 мая на территории девяти европейских стран. Всего, как заявили в польском Министерстве обороны, в них примут участие 18 тысяч солдат из более чем 20 стран.