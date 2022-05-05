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Генштаб Белоруссии предупредил о создании группировок НАТО у границ России - РИА Новости, 06.05.2022
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Генштаб Белоруссии предупредил о создании группировок НАТО у границ России
Генштаб Белоруссии предупредил о создании группировок НАТО у границ России - РИА Новости, 06.05.2022
Генштаб Белоруссии предупредил о создании группировок НАТО у границ России
НАТО вдвое нарастила силы в Восточной Европе и, по сути, готовится к войне, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-05T18:38
2022-05-06T00:01
в мире
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МИНСК, 5 мая — РИА Новости. НАТО вдвое нарастила силы в Восточной Европе и, по сути, готовится к войне, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин."Коллективный Запад активизировал мероприятия по существенному наращиванию группировок войск в Восточной, Юго-Восточной Европе. При этом значительная часть сил и средств, предназначенная якобы для усиления восточного фланга альянса, была переброшена с континентальной части США", — рассказал он.По его словам, сейчас там находятся около 37,5 тысячи военных, из них 24,5 тысячи — в Польше и странах Балтии.Он добавил, что в непосредственной близости у границ России и Белоруссии уже сегодня находятся силы, на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки.На территории и в воздушном пространстве государств Центральной и Восточной Европы, в том числе Польши и стран Балтии, а также в акватории Балтийского и Северного морей проводятся масштабные мероприятия, многонациональные учения "Защитник Европы — 2022". По сути, идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении", — сказал Косыгин.Учения Североатлантического альянса проходят с 1 по 27 мая на территории девяти европейских стран. Всего, как заявили в польском Министерстве обороны, в них примут участие 18 тысяч солдат из более чем 20 стран.
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в мире, белоруссия, нато, россия, министерство обороны белоруссии, сша
18:38 05.05.2022 (обновлено: 00:01 06.05.2022)
 
Генштаб Белоруссии предупредил о создании группировок НАТО у границ России

Замглавы Генштаба Белоруссии Косыгин предрек появление группировок НАТО у границ России

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
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МИНСК, 5 мая — РИА Новости. НАТО вдвое нарастила силы в Восточной Европе и, по сути, готовится к войне, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.
"Коллективный Запад активизировал мероприятия по существенному наращиванию группировок войск в Восточной, Юго-Восточной Европе. При этом значительная часть сил и средств, предназначенная якобы для усиления восточного фланга альянса, была переброшена с континентальной части США", — рассказал он.
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По его словам, сейчас там находятся около 37,5 тысячи военных, из них 24,5 тысячи — в Польше и странах Балтии.
Он добавил, что в непосредственной близости у границ России и Белоруссии уже сегодня находятся силы, на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки.
На территории и в воздушном пространстве государств Центральной и Восточной Европы, в том числе Польши и стран Балтии, а также в акватории Балтийского и Северного морей проводятся масштабные мероприятия, многонациональные учения "Защитник Европы — 2022". По сути, идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении", — сказал Косыгин.
Учения Североатлантического альянса проходят с 1 по 27 мая на территории девяти европейских стран. Всего, как заявили в польском Министерстве обороны, в них примут участие 18 тысяч солдат из более чем 20 стран.
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