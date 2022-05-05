https://ria.ru/20220505/nato-1787012981.html

Эксперт: поставки оружия Киеву могут привести к участию НАТО в кризисе

Эксперт: поставки оружия Киеву могут привести к участию НАТО в кризисе - РИА Новости, 05.05.2022

Эксперт: поставки оружия Киеву могут привести к участию НАТО в кризисе

Увеличение поставок тяжелых вооружений Киеву со стороны США и союзников по НАТО сопряжено с более высоким риском их прямого участия в происходящем на Украине,... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:04

2022-05-05T15:04

2022-05-05T15:04

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БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Увеличение поставок тяжелых вооружений Киеву со стороны США и союзников по НАТО сопряжено с более высоким риском их прямого участия в происходящем на Украине, заявил РИА Новости эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) и вооружениям Ксавье Моро.Ранее официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь сообщил, что Париж продолжает поставлять Киеву артиллерийское оружие. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО должны перестать поставлять Киеву вооружение, если они действительно хотят урегулирования украинского кризиса. Во внешнеполитическом ведомстве РФ ранее заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."Американский военно-промышленный комплекс разворачивается на полной скорости, и арсеналы должны пополняться на Западе. Это начинает сильно походить на мировую войну. Украина – бедная страна, которая вступила в систему ленд-лиза со своими друзьями из НАТО и влезает в долги не по разуму", - добавил Моро.Бывший руководитель французской компании Nexter, специализирующейся на оборонном оборудовании, Моро обратил внимание на то, что "рассматриваемый закон о ленд-лизе был принят Конгрессом США 19 января, за месяц до начала операций".Чтобы быть действительно эффективными, продолжил Моро, отправляемые системы вооружений должны эксплуатироваться солдатами НАТО, имеющими опыт использования этого оборудования, но это не может произойти без того, чтобы не спровоцировать спираль ядерной войны, считает он.По мнению собеседника агентства, вся направленная на Украину военная техника "прибудет в поле с большим опозданием, если вообще прибудет". Он подчеркивает, что Россия уже много раз предупреждала НАТО об опасности эскалации и участия в качестве союзной воюющей стороны, а новое российское гиперзвуковое оружие позволяет наносить неотразимые неядерные или ядерные удары. "Мы попадаем в опасную зону", — предупреждает эксперт."Мы перешли от так называемого оборонительного оружия к чисто наступательному оружию. Германия поставила каски и бронежилеты в феврале; теперь они поставляют зенитные танки Gépard, списанные в немецкой армии, а также несколько самоходных бронированных гаубиц 2000 (PzH 2000 калибра 155 мм) последнего поколения. Это большой шаг вперед для самой пацифистской страны Европы. Было доставлено большое количество переносных противотанковых и зенитных средств. Сейчас Запад переходит к тяжелой технике", - сказал эксперт."Французы поставляют свои новые 155-мм орудия "Цезарь", а американцы — 60-тонные гусеничные гаубицы M777. Это оружие США очень дорогое, и боеприпасы тоже очень дорогие. Стрельба из М777 на дальние (70 км) снаряды стоила 100 тысяч долларов США за выстрел! Кроме того, эти выстрелы должны наводиться беспилотниками, а украинская армия теряет свои беспилотники, которые мрут как мухи", — пояснил Моро.Эксперт также упомянул время обучения, которое не следует недооценивать: на обучение операторов противоракетных комплексов Patriot уходит 1 год. Но, добавляет Моро, реальной проблемой будет доставить тяжелое вооружение в районы на востоке Украины: все железнодорожные узлы и мосты разрушены, а Россия контролирует воздушное пространство. Для тяжелых танков вроде танка Abrams M1, обещанного Польшей и США, мосты, сооружения и даже украинские дороги не позволяют пройти, добавил он. Моро задается вопросом, как справятся украинцы. Им понадобится непрерывный поток боеприпасов в то время, когда у них уже кончился бензин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

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россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, россия, сша, нато, в мире, ситуация в днр и лнр