https://ria.ru/20220505/moskva-1787105297.html

Один человек погиб, один госпитализирован из-за пожара на юго-западе Москвы

Один человек погиб, один госпитализирован из-за пожара на юго-западе Москвы - РИА Новости, 05.05.2022

Один человек погиб, один госпитализирован из-за пожара на юго-западе Москвы

Один человек погиб, еще один госпитализирован из-за пожара в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T23:04

2022-05-05T23:04

2022-05-05T23:04

происшествия

жилье

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще один госпитализирован из-за пожара в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что возгорание в квартире многоэтажного жилого дома №23 на Ломоносовском проспекте было ликвидировано в 20.06. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что врачи после ликвидации осматривают троих человек."Пострадали два человека, один из них погиб, один госпитализирован", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пожар произошёл в квартире на третьем этаже с переходом на балконы четвёртого и пятого этажей в восьмиэтажном кирпичном жилом доме. Собеседник уточнил, что пожар был ликвидирован на площади 45 квадратных метров.

https://ria.ru/20220504/pozhar-1786785736.html

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происшествия, жилье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)