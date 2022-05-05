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Один человек погиб, один госпитализирован из-за пожара на юго-западе Москвы - РИА Новости, 05.05.2022
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Один человек погиб, один госпитализирован из-за пожара на юго-западе Москвы
Один человек погиб, один госпитализирован из-за пожара на юго-западе Москвы - РИА Новости, 05.05.2022
Один человек погиб, один госпитализирован из-за пожара на юго-западе Москвы
Один человек погиб, еще один госпитализирован из-за пожара в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T23:04
2022-05-05T23:04
происшествия
жилье
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще один госпитализирован из-за пожара в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что возгорание в квартире многоэтажного жилого дома №23 на Ломоносовском проспекте было ликвидировано в 20.06. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что врачи после ликвидации осматривают троих человек."Пострадали два человека, один из них погиб, один госпитализирован", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пожар произошёл в квартире на третьем этаже с переходом на балконы четвёртого и пятого этажей в восьмиэтажном кирпичном жилом доме. Собеседник уточнил, что пожар был ликвидирован на площади 45 квадратных метров.
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происшествия, жилье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:04 05.05.2022
 
Один человек погиб, один госпитализирован из-за пожара на юго-западе Москвы

Один человек погиб, один госпитализирован из-за пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще один госпитализирован из-за пожара в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что возгорание в квартире многоэтажного жилого дома №23 на Ломоносовском проспекте было ликвидировано в 20.06. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что врачи после ликвидации осматривают троих человек.
"Пострадали два человека, один из них погиб, один госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пожар произошёл в квартире на третьем этаже с переходом на балконы четвёртого и пятого этажей в восьмиэтажном кирпичном жилом доме. Собеседник уточнил, что пожар был ликвидирован на площади 45 квадратных метров.
Пожар на открытой территории станции Игумново промзоны Дзержинска - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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ПроисшествияЖильеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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