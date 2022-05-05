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Представитель Моргенштерна объяснил отказ рэпера ходить по судам - РИА Новости, 05.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220505/morgenshtern-1787021427.html
Представитель Моргенштерна объяснил отказ рэпера ходить по судам
Представитель Моргенштерна объяснил отказ рэпера ходить по судам - РИА Новости, 05.05.2022
Представитель Моргенштерна объяснил отказ рэпера ходить по судам
Представитель Моргенштерна Владимир Шавгулидзе заявил, что рэпер "планирует писать музыку, а не ходить по судам". РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:31
2022-05-05T16:31
шоубиз
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сергей жорин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Представитель Моргенштерна Владимир Шавгулидзе заявил, что рэпер "планирует писать музыку, а не ходить по судам".Набережночелнинский городской суд в четверг отложил на 20 мая рассмотрение дела в отношении Моргенштерна, которому инкриминируется пропаганда наркотиков. Ранее адвокат Сергей Жорин сообщил РИА Новости, что в протоколе речь о татуировке на теле Алишера, выполненной в виде куста каннабиса.Он также добавил, что Моргенштерн не собирается объяснять, почему не явился в суд.Рэпер уже привлекался к ответственности за пропаганду наркотиков: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и Family. При этом сам исполнитель заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.
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знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), сергей жорин, шоу-бизнес
16:31 05.05.2022
 
Представитель Моргенштерна объяснил отказ рэпера ходить по судам

Представитель Моргенштерна объяснил отказ рэпера ходить по судам работой над новой музыкой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн во время выступления
Рэп-исполнитель Моргенштерн во время выступления - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Представитель Моргенштерна Владимир Шавгулидзе заявил, что рэпер "планирует писать музыку, а не ходить по судам".
Набережночелнинский городской суд в четверг отложил на 20 мая рассмотрение дела в отношении Моргенштерна, которому инкриминируется пропаганда наркотиков. Ранее адвокат Сергей Жорин сообщил РИА Новости, что в протоколе речь о татуировке на теле Алишера, выполненной в виде куста каннабиса.

"Каждый должен заниматься своим делом. Моргенштерн планирует писать музыку дальше, а не ходить по судам. Он артист и должен заниматься своей деятельностью, а все остальные пусть занимаются своими делами", – сказал Шавгулидзе.

Он также добавил, что Моргенштерн не собирается объяснять, почему не явился в суд.
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