https://ria.ru/20220505/morgenshtern-1787021427.html
Представитель Моргенштерна объяснил отказ рэпера ходить по судам
Представитель Моргенштерна объяснил отказ рэпера ходить по судам - РИА Новости, 05.05.2022
Представитель Моргенштерна объяснил отказ рэпера ходить по судам
Представитель Моргенштерна Владимир Шавгулидзе заявил, что рэпер "планирует писать музыку, а не ходить по судам". РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:31
2022-05-05T16:31
2022-05-05T16:31
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Представитель Моргенштерна Владимир Шавгулидзе заявил, что рэпер "планирует писать музыку, а не ходить по судам".Набережночелнинский городской суд в четверг отложил на 20 мая рассмотрение дела в отношении Моргенштерна, которому инкриминируется пропаганда наркотиков. Ранее адвокат Сергей Жорин сообщил РИА Новости, что в протоколе речь о татуировке на теле Алишера, выполненной в виде куста каннабиса.Он также добавил, что Моргенштерн не собирается объяснять, почему не явился в суд.Рэпер уже привлекался к ответственности за пропаганду наркотиков: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и Family. При этом сам исполнитель заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.
https://ria.ru/20220428/youtube-1785894195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), сергей жорин, шоу-бизнес
Представитель Моргенштерна объяснил отказ рэпера ходить по судам
Представитель Моргенштерна объяснил отказ рэпера ходить по судам работой над новой музыкой
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Представитель Моргенштерна Владимир Шавгулидзе заявил, что рэпер "планирует писать музыку, а не ходить по судам".
Набережночелнинский городской суд в четверг отложил на 20 мая рассмотрение дела в отношении Моргенштерна, которому инкриминируется пропаганда наркотиков. Ранее адвокат Сергей Жорин сообщил РИА Новости, что в протоколе речь о татуировке на теле Алишера, выполненной в виде куста каннабиса.
"Каждый должен заниматься своим делом. Моргенштерн планирует писать музыку дальше, а не ходить по судам. Он артист и должен заниматься своей деятельностью, а все остальные пусть занимаются своими делами", – сказал Шавгулидзе.
Он также добавил, что Моргенштерн не собирается объяснять, почему не явился в суд.
Рэпер уже привлекался к ответственности за пропаганду наркотиков: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и Family. При этом сам исполнитель заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.