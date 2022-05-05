https://ria.ru/20220505/moldaviya-1787059383.html

Молдавия отказала Украине в военной помощи

Молдавия отказала Украине в военной помощи - РИА Новости, 05.05.2022

Молдавия отказала Украине в военной помощи

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу во время визита в Киев отказал своему украинскому коллеге Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи Украине, сообщила... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:32

2022-05-05T17:32

2022-05-05T20:56

в мире

игорь гросу

украина

молдавия

миг-29

ситуация в днр и лнр

руслан стефанчук

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КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу во время визита в Киев отказал своему украинскому коллеге Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи Украине, сообщила журналистам пресс-секретарь правящей партии "Действие и солидарность" Адриана Влас."Председатель парламента сообщил, что, согласно статусу нейтралитета Молдавии, страна не может размещать военную технику в других странах", — заявила она.В частности, известно, что Стефанчук просил Гросу передать Украине молдавские МиГ-29.При этом спикер молдавского парламента заявил, что Кишинев готов направить саперов для разминирования опасных территорий, чтобы местное население чувствовало себя в безопасности. В свою очередь, председатель Верховной рады заявил, что обсуждал с коллегой военную помощь.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/kolbasna-1785686193.html

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, игорь гросу, украина, молдавия, миг-29, ситуация в днр и лнр, руслан стефанчук