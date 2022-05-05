Рейтинг@Mail.ru
Молдавия отказала Украине в военной помощи - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220505/moldaviya-1787059383.html
Молдавия отказала Украине в военной помощи
Молдавия отказала Украине в военной помощи - РИА Новости, 05.05.2022
Молдавия отказала Украине в военной помощи
Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу во время визита в Киев отказал своему украинскому коллеге Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи Украине, сообщила... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:32
2022-05-05T20:56
в мире
игорь гросу
украина
молдавия
миг-29
ситуация в днр и лнр
руслан стефанчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536950_0:290:1357:1053_1920x0_80_0_0_1baea8eef266bf1626e0fdaddceadb0d.jpg
КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу во время визита в Киев отказал своему украинскому коллеге Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи Украине, сообщила журналистам пресс-секретарь правящей партии "Действие и солидарность" Адриана Влас."Председатель парламента сообщил, что, согласно статусу нейтралитета Молдавии, страна не может размещать военную технику в других странах", — заявила она.В частности, известно, что Стефанчук просил Гросу передать Украине молдавские МиГ-29.При этом спикер молдавского парламента заявил, что Кишинев готов направить саперов для разминирования опасных территорий, чтобы местное население чувствовало себя в безопасности. В свою очередь, председатель Верховной рады заявил, что обсуждал с коллегой военную помощь.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220427/kolbasna-1785686193.html
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
украина
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536950_0:275:1357:1293_1920x0_80_0_0_ea4ce03e886a2986292acbe7a22cf9d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, игорь гросу, украина, молдавия, миг-29, ситуация в днр и лнр, руслан стефанчук
17:32 05.05.2022 (обновлено: 20:56 05.05.2022)
 
Молдавия отказала Украине в военной помощи

Спикер парламента Молдавии Гросу отказал украинскому коллеге Стефанчуку в военной помощи

© Фото : Partidul Acțiune și SolidaritateСпикер парламента Молдавии Игорь Гросу
Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : Partidul Acțiune și Solidaritate
Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу во время визита в Киев отказал своему украинскому коллеге Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи Украине, сообщила журналистам пресс-секретарь правящей партии "Действие и солидарность" Адриана Влас.
"Председатель парламента сообщил, что, согласно статусу нейтралитета Молдавии, страна не может размещать военную технику в других странах", — заявила она.
Сотрудники правоохранительных органов Приднестровья - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 10:53
Над селом Колбасна в ПМР ночью заметили несколько украинских дронов
В частности, известно, что Стефанчук просил Гросу передать Украине молдавские МиГ-29.
При этом спикер молдавского парламента заявил, что Кишинев готов направить саперов для разминирования опасных территорий, чтобы местное население чувствовало себя в безопасности.
В свою очередь, председатель Верховной рады заявил, что обсуждал с коллегой военную помощь.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Люди идут под триумфальной аркой рядом с флагом Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 17:03
Запад готов к уничтожению Молдавии
 
В миреИгорь ГросуУкраинаМолдавияМиГ-29Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан Стефанчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала