https://ria.ru/20220505/moldaviya-1787059383.html
Молдавия отказала Украине в военной помощи
Молдавия отказала Украине в военной помощи - РИА Новости, 05.05.2022
Молдавия отказала Украине в военной помощи
Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу во время визита в Киев отказал своему украинскому коллеге Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи Украине, сообщила... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:32
2022-05-05T17:32
2022-05-05T20:56
в мире
игорь гросу
украина
молдавия
миг-29
ситуация в днр и лнр
руслан стефанчук
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КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу во время визита в Киев отказал своему украинскому коллеге Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи Украине, сообщила журналистам пресс-секретарь правящей партии "Действие и солидарность" Адриана Влас."Председатель парламента сообщил, что, согласно статусу нейтралитета Молдавии, страна не может размещать военную технику в других странах", — заявила она.В частности, известно, что Стефанчук просил Гросу передать Украине молдавские МиГ-29.При этом спикер молдавского парламента заявил, что Кишинев готов направить саперов для разминирования опасных территорий, чтобы местное население чувствовало себя в безопасности. В свою очередь, председатель Верховной рады заявил, что обсуждал с коллегой военную помощь.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220427/kolbasna-1785686193.html
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь гросу, украина, молдавия, миг-29, ситуация в днр и лнр, руслан стефанчук
17:32 05.05.2022 (обновлено: 20:56 05.05.2022)
Молдавия отказала Украине в военной помощи
Спикер парламента Молдавии Гросу отказал украинскому коллеге Стефанчуку в военной помощи
КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу во время визита в Киев отказал своему украинскому коллеге Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи Украине, сообщила журналистам пресс-секретарь правящей партии "Действие и солидарность" Адриана Влас.
"Председатель парламента сообщил, что, согласно статусу нейтралитета Молдавии, страна не может размещать военную технику в других странах", — заявила она.
В частности, известно, что Стефанчук просил Гросу передать Украине молдавские МиГ-29
.
При этом спикер молдавского парламента заявил, что Кишинев готов направить саперов для разминирования опасных территорий, чтобы местное население чувствовало себя в безопасности.
В свою очередь, председатель Верховной рады заявил, что обсуждал с коллегой военную помощь.
Россия
24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.