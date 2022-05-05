https://ria.ru/20220505/moldaviya-1786943510.html

Власти Молдавии ставят под угрозу безопасность жителей страны, заявил Додон

Власти Молдавии ставят под угрозу безопасность жителей страны, заявил Додон - РИА Новости, 05.05.2022

Власти Молдавии ставят под угрозу безопасность жителей страны, заявил Додон

Молдавские власти обещаниями предоставить помощь Украине ставят под угрозу безопасность жителей республики, считает экс-президент Молдавии Игорь Додон. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:29

2022-05-05T11:29

2022-05-05T11:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

молдавия

украина

игорь додон

майя санду

ситуация в днр и лнр

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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Молдавские власти обещаниями предоставить помощь Украине ставят под угрозу безопасность жителей республики, считает экс-президент Молдавии Игорь Додон.Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу во время визита в Киев заявил, что республика готова отправить на Украину саперов для разминирования опасных территорий, чтобы местное население чувствовало себя в безопасности."Молдавия - нейтральная страна и никоим образом не может и не должна участвовать в военном конфликте... Ни саперские отряды, ни другая военная помощь не может исходить от Молдавии... Гросу своими категорическими и субъективными заявлениями не должен подвергать экономическому и другим рискам молдавских граждан, которые могут дорого заплатить из-за его бездумных слов", - написал Додон в Telegram-канале, отметив, что Гросу не имел права на подобные заявления.Он выразил уверенность, что ничто не угрожает Молдавии, если нынешнее руководство страны не спровоцирует ввязывание республики в конфликт. "Ответственность за это лежит лично на (президенте - ред.) Майе Санду и ее команде. И если они чувствуют, что не могут больше устоять перед давлением западных кураторов, то лучше пусть подают в отставку, чем развязывают войну, в результате которой могут пострадать или погибнуть наши граждане", - добавил Додон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/moldaviya-1786201735.html

https://ria.ru/20220427/kolbasna-1785749647.html

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

молдавия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, украина, игорь додон, майя санду, ситуация в днр и лнр