Власти Молдавии ставят под угрозу безопасность жителей страны, заявил Додон
Додон: власти Молдавии, обещая помочь Киеву, ставят под угрозу безопасность своих граждан
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкБывший президент Молдавии Игорь Додон отвечает на вопросы журналистов
© Sputnik / Михай Карауш
Бывший президент Молдавии Игорь Додон отвечает на вопросы журналистов. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Молдавские власти обещаниями предоставить помощь Украине ставят под угрозу безопасность жителей республики, считает экс-президент Молдавии Игорь Додон.
Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу во время визита в Киев заявил, что республика готова отправить на Украину саперов для разминирования опасных территорий, чтобы местное население чувствовало себя в безопасности.
"Молдавия - нейтральная страна и никоим образом не может и не должна участвовать в военном конфликте... Ни саперские отряды, ни другая военная помощь не может исходить от Молдавии... Гросу своими категорическими и субъективными заявлениями не должен подвергать экономическому и другим рискам молдавских граждан, которые могут дорого заплатить из-за его бездумных слов", - написал Додон в Telegram-канале, отметив, что Гросу не имел права на подобные заявления.
Он выразил уверенность, что ничто не угрожает Молдавии, если нынешнее руководство страны не спровоцирует ввязывание республики в конфликт. "Ответственность за это лежит лично на (президенте - ред.) Майе Санду и ее команде. И если они чувствуют, что не могут больше устоять перед давлением западных кураторов, то лучше пусть подают в отставку, чем развязывают войну, в результате которой могут пострадать или погибнуть наши граждане", - добавил Додон.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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