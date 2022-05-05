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В Брянске школы эвакуируют после сообщений о минировании - РИА Новости, 05.05.2022
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В Брянске школы эвакуируют после сообщений о минировании
В Брянске школы эвакуируют после сообщений о минировании - РИА Новости, 05.05.2022
В Брянске школы эвакуируют после сообщений о минировании
Ряд школ в Брянске эвакуируют после сообщений о "минировании", которые поступают на электронную почту учебных заведений, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:04
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происшествия
брянская область
брянск
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БРЯНСК, 5 мая – РИА Новости. Ряд школ в Брянске эвакуируют после сообщений о "минировании", которые поступают на электронную почту учебных заведений, сообщает правительство региона."На электронные адреса ряда школ города Брянск сегодня поступают сообщения о минировании. На все сообщения выезжают оперативные службы. Идет проверка учреждений", - говорится в сообщении.Отмечается, что на момент проверки зданий школьники эвакуированы и отправлены домой. Алгоритм действий в такой ситуации уже неоднократно отработан. Информация, указанная в письмах, не подтверждается. Такого рода сообщения от украинских служб информационно-психологической борьбы направлены на то, чтобы распространить панику среди населения.В Брянской области до 10 мая действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20220502/minirovanie-1786556486.html
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происшествия, брянская область, брянск
10:04 05.05.2022
 
В Брянске школы эвакуируют после сообщений о минировании

В Брянске школы эвакуируют после сообщений об угрозе минирования

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
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БРЯНСК, 5 мая – РИА Новости. Ряд школ в Брянске эвакуируют после сообщений о "минировании", которые поступают на электронную почту учебных заведений, сообщает правительство региона.
"На электронные адреса ряда школ города Брянск сегодня поступают сообщения о минировании. На все сообщения выезжают оперативные службы. Идет проверка учреждений", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на момент проверки зданий школьники эвакуированы и отправлены домой. Алгоритм действий в такой ситуации уже неоднократно отработан. Информация, указанная в письмах, не подтверждается. Такого рода сообщения от украинских служб информационно-психологической борьбы направлены на то, чтобы распространить панику среди населения.
В Брянской области до 10 мая действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.
 
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