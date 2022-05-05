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МИД ответит на агрессивные действия США против российских делегаций в ООН - РИА Новости, 05.05.2022
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МИД ответит на агрессивные действия США против российских делегаций в ООН
МИД ответит на агрессивные действия США против российских делегаций в ООН - РИА Новости, 05.05.2022
МИД ответит на агрессивные действия США против российских делегаций в ООН
Москва ответит на агрессивные действия США против участия российских делегаций в ООН, Вашингтон последовательно нарушает взятые на себя обязательства в рамках... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T22:18
2022-05-05T22:18
оон
россия
сша
мария захарова
в мире
дмитрий полянский
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва ответит на агрессивные действия США против участия российских делегаций в ООН, Вашингтон последовательно нарушает взятые на себя обязательства в рамках ООН с целью нарастить конфронтацию с Россией, заявили в МИД РФ.В министерстве напомнили, что власти США в очередной раз воспрепятствовали приезду российских представителей на проводимое под эгидой ООН мероприятие. Главе российской делегации руководителю Федерального агентства по делам национальностей, сотруднику МИД России и ряду делегатов, представляющих коренные народы Севера РФ, которые планировали прибыть в Нью-Йорк для участия в Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов, не были выданы американские въездные визы."Подобный агрессивный курс, разумеется, без ответа не останется", - подчеркнули в МИД РФ.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не смогла попасть на заседание комитета ООН по информации из-за проволочек по линии посольства США. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что из-за действий США участие российских делегатов в заседании комитета ООН по информации было сорвано.
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оон, россия, сша, мария захарова, в мире, дмитрий полянский
22:18 05.05.2022
 
МИД ответит на агрессивные действия США против российских делегаций в ООН

МИД заявил, что ответит на агрессивные действия США против российских делегаций в ООН

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва ответит на агрессивные действия США против участия российских делегаций в ООН, Вашингтон последовательно нарушает взятые на себя обязательства в рамках ООН с целью нарастить конфронтацию с Россией, заявили в МИД РФ.
В министерстве напомнили, что власти США в очередной раз воспрепятствовали приезду российских представителей на проводимое под эгидой ООН мероприятие. Главе российской делегации руководителю Федерального агентства по делам национальностей, сотруднику МИД России и ряду делегатов, представляющих коренные народы Севера РФ, которые планировали прибыть в Нью-Йорк для участия в Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов, не были выданы американские въездные визы.
"Министерство иностранных дел расценивает эти действия как последовательную линию США, представляющую собой серьезное нарушение американской стороной взятых на себя обязательств в рамках Соглашения между ООН и правительством США... Цель очевидна – любой ценой нарастить конфронтацию с Россией, заблокировав ее представителям возможность полноценной работы на ооновской площадке", - говорится в заявлении.
"Подобный агрессивный курс, разумеется, без ответа не останется", - подчеркнули в МИД РФ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не смогла попасть на заседание комитета ООН по информации из-за проволочек по линии посольства США. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что из-за действий США участие российских делегатов в заседании комитета ООН по информации было сорвано.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 18:41
ООН стала объектом антироссийских фейков, заявил Полянский
 
ООНРоссияСШАМария ЗахароваВ миреДмитрий Полянский
 
 
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