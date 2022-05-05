https://ria.ru/20220505/mid-1787097534.html

МИД ответит на агрессивные действия США против российских делегаций в ООН

МИД ответит на агрессивные действия США против российских делегаций в ООН - РИА Новости, 05.05.2022

МИД ответит на агрессивные действия США против российских делегаций в ООН

Москва ответит на агрессивные действия США против участия российских делегаций в ООН, Вашингтон последовательно нарушает взятые на себя обязательства в рамках... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T22:18

2022-05-05T22:18

2022-05-05T22:18

оон

россия

сша

мария захарова

в мире

дмитрий полянский

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва ответит на агрессивные действия США против участия российских делегаций в ООН, Вашингтон последовательно нарушает взятые на себя обязательства в рамках ООН с целью нарастить конфронтацию с Россией, заявили в МИД РФ.В министерстве напомнили, что власти США в очередной раз воспрепятствовали приезду российских представителей на проводимое под эгидой ООН мероприятие. Главе российской делегации руководителю Федерального агентства по делам национальностей, сотруднику МИД России и ряду делегатов, представляющих коренные народы Севера РФ, которые планировали прибыть в Нью-Йорк для участия в Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов, не были выданы американские въездные визы."Подобный агрессивный курс, разумеется, без ответа не останется", - подчеркнули в МИД РФ.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не смогла попасть на заседание комитета ООН по информации из-за проволочек по линии посольства США. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что из-за действий США участие российских делегатов в заседании комитета ООН по информации было сорвано.

https://ria.ru/20220504/oon-1786865265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

оон, россия, сша, мария захарова, в мире, дмитрий полянский