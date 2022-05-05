Рейтинг@Mail.ru
Полиция ФРГ взяла под особый контроль советские памятники, заявил посол - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220505/mid-1786957576.html
Полиция ФРГ взяла под особый контроль советские памятники, заявил посол
Полиция ФРГ взяла под особый контроль советские памятники, заявил посол - РИА Новости, 05.05.2022
Полиция ФРГ взяла под особый контроль советские памятники, заявил посол
Советские памятники в ФРГ сейчас взяты под особый контроль и охрану полиции, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:10
2022-05-05T12:19
германия
в мире
сергей нечаев (дипломат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751324926_0:346:2048:1498_1920x0_80_0_0_259304a5b37a7fdd29f69c34a6250a89.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Советские памятники в ФРГ сейчас взяты под особый контроль и охрану полиции, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев."Мы выражаем признательность правоохранительным органам Германии, которые принимают необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность памятников и мемориалов, которые в недавнем прошлом подвергались актам вандализма. Но благодаря усилиям местных властей все эти надписи и прочие безобразия оперативно устранялись. Сейчас памятники взяты под особый контроль и особую охрану. Полиция проявляет в этом плане добросовестность", - сказал он в эфире "Россия 24"."Мы благодарны полиции, правоохранительным органам ФРГ, которые принимают достаточно энергичные меры по обеспечению защиты охраны наших основных памятников Великой Отечественной войны", - подчеркнул дипломат.
https://radiosputnik.ria.ru/20220504/zakharova-1786745937.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751324926_0:241:2048:1777_1920x0_80_0_0_337977df87c2c7a22771704e19e5ab26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, в мире, сергей нечаев (дипломат)
12:10 05.05.2022 (обновлено: 12:19 05.05.2022)
 
Полиция ФРГ взяла под особый контроль советские памятники, заявил посол

Посол в Берлине Нечаев поблагодарил полицию Германии за защиту советских памятников

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Советские памятники в ФРГ сейчас взяты под особый контроль и охрану полиции, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Мы выражаем признательность правоохранительным органам Германии, которые принимают необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность памятников и мемориалов, которые в недавнем прошлом подвергались актам вандализма. Но благодаря усилиям местных властей все эти надписи и прочие безобразия оперативно устранялись. Сейчас памятники взяты под особый контроль и особую охрану. Полиция проявляет в этом плане добросовестность", - сказал он в эфире "Россия 24".
"Мы благодарны полиции, правоохранительным органам ФРГ, которые принимают достаточно энергичные меры по обеспечению защиты охраны наших основных памятников Великой Отечественной войны", - подчеркнул дипломат.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 11:31Сказано в эфире
"Как бельмо на глазу". Захарова об отношении Запада к памятникам войны
 
ГерманияВ миреСергей Нечаев (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала