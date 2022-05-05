https://ria.ru/20220505/mid-1786957576.html

Полиция ФРГ взяла под особый контроль советские памятники, заявил посол

Полиция ФРГ взяла под особый контроль советские памятники, заявил посол - РИА Новости, 05.05.2022

Полиция ФРГ взяла под особый контроль советские памятники, заявил посол

Советские памятники в ФРГ сейчас взяты под особый контроль и охрану полиции, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:10

2022-05-05T12:10

2022-05-05T12:19

германия

в мире

сергей нечаев (дипломат)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Советские памятники в ФРГ сейчас взяты под особый контроль и охрану полиции, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев."Мы выражаем признательность правоохранительным органам Германии, которые принимают необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность памятников и мемориалов, которые в недавнем прошлом подвергались актам вандализма. Но благодаря усилиям местных властей все эти надписи и прочие безобразия оперативно устранялись. Сейчас памятники взяты под особый контроль и особую охрану. Полиция проявляет в этом плане добросовестность", - сказал он в эфире "Россия 24"."Мы благодарны полиции, правоохранительным органам ФРГ, которые принимают достаточно энергичные меры по обеспечению защиты охраны наших основных памятников Великой Отечественной войны", - подчеркнул дипломат.

https://radiosputnik.ria.ru/20220504/zakharova-1786745937.html

германия

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германия, в мире, сергей нечаев (дипломат)