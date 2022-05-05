https://ria.ru/20220505/melitopol-1787109783.html

В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в борьбе с фашизмом

В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в борьбе с фашизмом - РИА Новости, 05.05.2022

В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в борьбе с фашизмом

Память сотрудников СМИ, погибших в борьбе с фашизмом во время Великой Отечественной войны, почтили в городе Мелитополь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T23:32

2022-05-05T23:32

2022-05-05T23:32

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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Память сотрудников СМИ, погибших в борьбе с фашизмом во время Великой Отечественной войны, почтили в городе Мелитополь, передает корреспондент РИА Новости.Журналисты, работающие в Мелитополе и в Крыму, приняли участие в митинге-реквиеме в память о венных журналистах у вечного огня в центре города."Мы приходим на братское кладбище вместе с тысячами мелитопольцев. Сегодня мы присоединились к этой акции, чтобы отдать дань памяти военным журналистам, которые в годы Великой Отечественной войны работали, чтобы донести до потомков память о тех страшных событиях, которые коснулись каждого советского гражданина", - рассказала РИА Новости работающая в Мелитополе журналистка Олеся Грустнева.На месте мероприятия был приведен в порядок мемориал Отечественной войны и вся прилегающая территория.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мелитополь, россия, украина, ситуация в днр и лнр