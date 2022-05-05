https://ria.ru/20220505/mariupol-1787082166.html

В Мариуполе приводят в порядок памятники героям Великой Отечественной войны

В Мариуполе приводят в порядок памятники героям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 05.05.2022

В Мариуполе приводят в порядок памятники героям Великой Отечественной войны

Жители Мариуполя приводят в порядок памятники, посвященные участникам Великой Отечественной войны, передаёт в четверг корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T19:51

2022-05-05T19:51

2022-05-05T19:51

обострение ситуации в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 5 май - РИА Новости. Жители Мариуполя приводят в порядок памятники, посвященные участникам Великой Отечественной войны, передаёт в четверг корреспондент РИА Новости.Одна из таких групп неравнодушных граждан красит и чистит от ржавчины памятник морякам-участникам войны, который представляет собой катер, установленный на постаменте в виде волны. Монумент установлен на набережной в центре Мариуполя.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мариуполь, россия, украина, ситуация в днр и лнр