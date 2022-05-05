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В Мариуполе заработала госавтоинспекция МВД ДНР - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/mariupol-1787049914.html
В Мариуполе заработала госавтоинспекция МВД ДНР
В Мариуполе заработала госавтоинспекция МВД ДНР - РИА Новости, 05.05.2022
В Мариуполе заработала госавтоинспекция МВД ДНР
В Мариуполе заработала государственная автоинспекция МВД Донецкой народной республики, заявили в четверг в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:07
2022-05-05T17:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
владимир путин
донецкая народная республика
мариуполь
россия
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. В Мариуполе заработала государственная автоинспекция МВД Донецкой народной республики, заявили в четверг в штабе территориальной обороны ДНР."В Мариуполе заработал первый отдел Государственной автоинспекции МВД ДНР. Отдел ГАИ приступил к работе по адресу: ул. Макара Мазая, 16", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.Отмечается, что сотрудники отдела предоставляют правовую поддержку участникам дорожного движения и консультируют население освобождённых территорий о порядке эксплуатации транспортных средств.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецкая народная республика
мариуполь
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Работа следователей СК РФ на месте разрушения больничного комплекса в Мариуполе
Работа следователей СК РФ на месте разрушения больничного комплекса в Мариуполе
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в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, владимир путин, донецкая народная республика, мариуполь, россия, мвд днр, вооруженные силы украины, украина
17:07 05.05.2022 (обновлено: 17:35 05.05.2022)
 
В Мариуполе заработала госавтоинспекция МВД ДНР

Штаб теробороны заявил, что в Мариуполе заработала госавтоинспекция МВД ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. В Мариуполе заработала государственная автоинспекция МВД Донецкой народной республики, заявили в четверг в штабе территориальной обороны ДНР.
Мариуполе заработал первый отдел Государственной автоинспекции МВД ДНР. Отдел ГАИ приступил к работе по адресу: ул. Макара Мазая, 16", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.
Отмечается, что сотрудники отдела предоставляют правовую поддержку участникам дорожного движения и консультируют население освобождённых территорий о порядке эксплуатации транспортных средств.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.05.2022
Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаМариупольРоссияМВД ДНРВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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