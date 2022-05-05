https://ria.ru/20220505/mali-1787088535.html

Мали заявила, что французская армия пытается скрыть массовые захоронения

Мали заявила, что французская армия пытается скрыть массовые захоронения - РИА Новости, 05.05.2022

Мали заявила, что французская армия пытается скрыть массовые захоронения

Французская армия пытается скрыть организованные ей массовые захоронения в Мали, заявил РИА Новости член национального переходного совета Мали Абубакар Сидики... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T20:55

2022-05-05T20:55

2022-05-05T23:21

в мире

мали

франция

канада

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759138473_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6bd778ec0f1d27e25eca55b9aeb29f9f.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Французская армия пытается скрыть организованные ей массовые захоронения в Мали, заявил РИА Новости член национального переходного совета Мали Абубакар Сидики Фомба.В конце апреля сообщалось о новых обвинениях в адрес Парижу из-за военных преступлений контингента Франции в Мали. В частности, в недавно покинутой французами военной базе в городе Госси после их ухода якобы было обнаружено массовое захоронение местных жителей.Политик также добавил, что власти Мали инициировали расследование по поиску возможных ядерных отходов."Мы начали расследование по поиску возможных ядерных отходов. Меня там не было, но я получаю информацию в режиме реального времени", — отметил он.Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. По словам Эммануэля Макрона, это займет от четырех до шести месяцев. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.

https://ria.ru/20220503/mali-1786682892.html

мали

франция

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мали, франция, канада, эммануэль макрон