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Мали заявила, что французская армия пытается скрыть массовые захоронения - РИА Новости, 05.05.2022
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Мали заявила, что французская армия пытается скрыть массовые захоронения
Мали заявила, что французская армия пытается скрыть массовые захоронения - РИА Новости, 05.05.2022
Мали заявила, что французская армия пытается скрыть массовые захоронения
Французская армия пытается скрыть организованные ей массовые захоронения в Мали, заявил РИА Новости член национального переходного совета Мали Абубакар Сидики... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T20:55
2022-05-05T23:21
в мире
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Французская армия пытается скрыть организованные ей массовые захоронения в Мали, заявил РИА Новости член национального переходного совета Мали Абубакар Сидики Фомба.В конце апреля сообщалось о новых обвинениях в адрес Парижу из-за военных преступлений контингента Франции в Мали. В частности, в недавно покинутой французами военной базе в городе Госси после их ухода якобы было обнаружено массовое захоронение местных жителей.Политик также добавил, что власти Мали инициировали расследование по поиску возможных ядерных отходов."Мы начали расследование по поиску возможных ядерных отходов. Меня там не было, но я получаю информацию в режиме реального времени", — отметил он.Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. По словам Эммануэля Макрона, это займет от четырех до шести месяцев. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.
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в мире, мали, франция, канада, эммануэль макрон
20:55 05.05.2022 (обновлено: 23:21 05.05.2022)
 
Мали заявила, что французская армия пытается скрыть массовые захоронения

Член переходного совета Мали Фомба: французская армия пытается скрыть массовые захоронения

© AP Photo / Jerome DelayФранцузский контингент в Мали
Французский контингент в Мали - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Французский контингент в Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Французская армия пытается скрыть организованные ей массовые захоронения в Мали, заявил РИА Новости член национального переходного совета Мали Абубакар Сидики Фомба.
В конце апреля сообщалось о новых обвинениях в адрес Парижу из-за военных преступлений контингента Франции в Мали. В частности, в недавно покинутой французами военной базе в городе Госси после их ухода якобы было обнаружено массовое захоронение местных жителей.

"Французская армия лжет, фабрикует факты, желая скрыть шахтные скважины. Если там есть массовые захоронения, то она несет за них ответственность", — сказал он.

Политик также добавил, что власти Мали инициировали расследование по поиску возможных ядерных отходов.
"Мы начали расследование по поиску возможных ядерных отходов. Меня там не было, но я получаю информацию в режиме реального времени", — отметил он.
Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. По словам Эммануэля Макрона, это займет от четырех до шести месяцев. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 19:45
Франция считает необоснованным решение Мали разорвать соглашение по обороне
 
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