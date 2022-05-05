https://ria.ru/20220505/mali-1787088535.html
Мали заявила, что французская армия пытается скрыть массовые захоронения
Мали заявила, что французская армия пытается скрыть массовые захоронения - РИА Новости, 05.05.2022
Мали заявила, что французская армия пытается скрыть массовые захоронения
Французская армия пытается скрыть организованные ей массовые захоронения в Мали, заявил РИА Новости член национального переходного совета Мали Абубакар Сидики... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T20:55
2022-05-05T20:55
2022-05-05T23:21
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Французская армия пытается скрыть организованные ей массовые захоронения в Мали, заявил РИА Новости член национального переходного совета Мали Абубакар Сидики Фомба.В конце апреля сообщалось о новых обвинениях в адрес Парижу из-за военных преступлений контингента Франции в Мали. В частности, в недавно покинутой французами военной базе в городе Госси после их ухода якобы было обнаружено массовое захоронение местных жителей.Политик также добавил, что власти Мали инициировали расследование по поиску возможных ядерных отходов."Мы начали расследование по поиску возможных ядерных отходов. Меня там не было, но я получаю информацию в режиме реального времени", — отметил он.Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. По словам Эммануэля Макрона, это займет от четырех до шести месяцев. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.
https://ria.ru/20220503/mali-1786682892.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, франция, канада, эммануэль макрон
20:55 05.05.2022 (обновлено: 23:21 05.05.2022)
Мали заявила, что французская армия пытается скрыть массовые захоронения
Член переходного совета Мали Фомба: французская армия пытается скрыть массовые захоронения