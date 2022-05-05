https://ria.ru/20220505/mali-1787012433.html

Французские СМИ хотят скрыть преступления военных в Мали, считает эксперт

Французские СМИ хотят скрыть преступления военных в Мали, считает эксперт - РИА Новости, 05.05.2022

Французские СМИ хотят скрыть преступления военных в Мали, считает эксперт

Информационная кампания, развернутая в ряде СМИ Франции в связи с ситуацией в Мали, основана на грубой фальсификации и призвана скрыть очевидные преступления... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:02

2022-05-05T15:02

2022-05-05T15:02

в мире

дмитрий полянский

эммануэль макрон

мали

франция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759138473_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6bd778ec0f1d27e25eca55b9aeb29f9f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Информационная кампания, развернутая в ряде СМИ Франции в связи с ситуацией в Мали, основана на грубой фальсификации и призвана скрыть очевидные преступления французских военных, считает глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.В мае первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия инициировала обсуждение в СБ ООН ситуации в Мали, чтобы поднять вопрос дезинформационной кампании с обвинениями в адрес Мали и России, развязанной Францией в связи с инцидентом в Госси. Ранее в соцсетях появилась информация об обнаружении малийскими вооруженными силами группового захоронения в окрестностях населенного пункта Госси, регион Томбукту, недалеко от которого до последнего времени находилась одна из опорных баз французской операции "Бархан". Местная пресса рассматривает сообщение о неопознанных телах в привязке к данным о группе пропавших малийских пастухов, в похищении которых за неделю до этого подозревались французские военные."По единодушному мнению экспертов Фонда борьбы с репрессиями, французские СМИ пытаются скрыть очевидные бесчеловечные преступления своих военных при помощи грубой и бездоказательной информационной фальсификации", - сказала Тэрада журналистам на мероприятии в Петербурге.Как уточнила правозащитница РИА Новости, она также считает необходимым проведение независимого расследования ситуации со стороны властей как Мали, так и РФ."Юридически здесь, конечно же, расследование должны инициировать власти Мали. На мой субъективный взгляд, со стороны Российской Федерации также имеет смысл инициировать некое расследование с учетом того, что обвинения в наш адрес поступают, пусть и неофициальные, и нам необходима <...> доказательная база, именно доказывающая виновность Франции, потому что юридически доказывать, что мы невиновны, нет необходимости в соответствии с презумпцией невиновности", - пояснила Тэрада.По ее мнению, российской стороне следует оперативно провести это расследование. "Я считаю, что его (расследование инцидента на Мали - ред.) необходимо проводить чем раньше, тем лучше в любом случае и доказательства представлять в тот момент, когда будет создан действительно беспристрастный независимый институт, будь то суд или какая-либо организация, которая будет в дальнейшем заниматься вопросами урегулирования международных отношений", - заключила правозащитница.Ранее правительство Мали сообщило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией. Париж назвал это решение необоснованным. При этом Франция продолжит вывод своих военных из Мали в "координации и при уважительном диалоге с малийскими вооруженными силами".Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.

https://ria.ru/20220503/mali-1786682892.html

https://ria.ru/20220503/razryv-1786601953.html

мали

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий полянский, эммануэль макрон, мали, франция, россия