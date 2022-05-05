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Французские СМИ хотят скрыть преступления военных в Мали, считает эксперт - РИА Новости, 05.05.2022
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Французские СМИ хотят скрыть преступления военных в Мали, считает эксперт
Французские СМИ хотят скрыть преступления военных в Мали, считает эксперт - РИА Новости, 05.05.2022
Французские СМИ хотят скрыть преступления военных в Мали, считает эксперт
Информационная кампания, развернутая в ряде СМИ Франции в связи с ситуацией в Мали, основана на грубой фальсификации и призвана скрыть очевидные преступления... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T15:02
2022-05-05T15:02
в мире
дмитрий полянский
эммануэль макрон
мали
франция
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Информационная кампания, развернутая в ряде СМИ Франции в связи с ситуацией в Мали, основана на грубой фальсификации и призвана скрыть очевидные преступления французских военных, считает глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.В мае первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия инициировала обсуждение в СБ ООН ситуации в Мали, чтобы поднять вопрос дезинформационной кампании с обвинениями в адрес Мали и России, развязанной Францией в связи с инцидентом в Госси. Ранее в соцсетях появилась информация об обнаружении малийскими вооруженными силами группового захоронения в окрестностях населенного пункта Госси, регион Томбукту, недалеко от которого до последнего времени находилась одна из опорных баз французской операции "Бархан". Местная пресса рассматривает сообщение о неопознанных телах в привязке к данным о группе пропавших малийских пастухов, в похищении которых за неделю до этого подозревались французские военные."По единодушному мнению экспертов Фонда борьбы с репрессиями, французские СМИ пытаются скрыть очевидные бесчеловечные преступления своих военных при помощи грубой и бездоказательной информационной фальсификации", - сказала Тэрада журналистам на мероприятии в Петербурге.Как уточнила правозащитница РИА Новости, она также считает необходимым проведение независимого расследования ситуации со стороны властей как Мали, так и РФ."Юридически здесь, конечно же, расследование должны инициировать власти Мали. На мой субъективный взгляд, со стороны Российской Федерации также имеет смысл инициировать некое расследование с учетом того, что обвинения в наш адрес поступают, пусть и неофициальные, и нам необходима &lt;...&gt; доказательная база, именно доказывающая виновность Франции, потому что юридически доказывать, что мы невиновны, нет необходимости в соответствии с презумпцией невиновности", - пояснила Тэрада.По ее мнению, российской стороне следует оперативно провести это расследование. "Я считаю, что его (расследование инцидента на Мали - ред.) необходимо проводить чем раньше, тем лучше в любом случае и доказательства представлять в тот момент, когда будет создан действительно беспристрастный независимый институт, будь то суд или какая-либо организация, которая будет в дальнейшем заниматься вопросами урегулирования международных отношений", - заключила правозащитница.Ранее правительство Мали сообщило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией. Париж назвал это решение необоснованным. При этом Франция продолжит вывод своих военных из Мали в "координации и при уважительном диалоге с малийскими вооруженными силами".Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.
https://ria.ru/20220503/mali-1786682892.html
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в мире, дмитрий полянский, эммануэль макрон, мали, франция, россия
15:02 05.05.2022
 
Французские СМИ хотят скрыть преступления военных в Мали, считает эксперт

Мира Тэрада: французские СМИ хотят скрыть преступления военных в Мали

© AP Photo / Jerome DelayФранцузский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали
Французский контингент операции Бархан на военной базе Гао в Мали - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Французский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Информационная кампания, развернутая в ряде СМИ Франции в связи с ситуацией в Мали, основана на грубой фальсификации и призвана скрыть очевидные преступления французских военных, считает глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.
В мае первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия инициировала обсуждение в СБ ООН ситуации в Мали, чтобы поднять вопрос дезинформационной кампании с обвинениями в адрес Мали и России, развязанной Францией в связи с инцидентом в Госси. Ранее в соцсетях появилась информация об обнаружении малийскими вооруженными силами группового захоронения в окрестностях населенного пункта Госси, регион Томбукту, недалеко от которого до последнего времени находилась одна из опорных баз французской операции "Бархан". Местная пресса рассматривает сообщение о неопознанных телах в привязке к данным о группе пропавших малийских пастухов, в похищении которых за неделю до этого подозревались французские военные.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 19:45
Франция считает необоснованным решение Мали разорвать соглашение по обороне
"По единодушному мнению экспертов Фонда борьбы с репрессиями, французские СМИ пытаются скрыть очевидные бесчеловечные преступления своих военных при помощи грубой и бездоказательной информационной фальсификации", - сказала Тэрада журналистам на мероприятии в Петербурге.
Как уточнила правозащитница РИА Новости, она также считает необходимым проведение независимого расследования ситуации со стороны властей как Мали, так и РФ.
"Юридически здесь, конечно же, расследование должны инициировать власти Мали. На мой субъективный взгляд, со стороны Российской Федерации также имеет смысл инициировать некое расследование с учетом того, что обвинения в наш адрес поступают, пусть и неофициальные, и нам необходима <...> доказательная база, именно доказывающая виновность Франции, потому что юридически доказывать, что мы невиновны, нет необходимости в соответствии с презумпцией невиновности", - пояснила Тэрада.
По ее мнению, российской стороне следует оперативно провести это расследование. "Я считаю, что его (расследование инцидента на Мали - ред.) необходимо проводить чем раньше, тем лучше в любом случае и доказательства представлять в тот момент, когда будет создан действительно беспристрастный независимый институт, будь то суд или какая-либо организация, которая будет в дальнейшем заниматься вопросами урегулирования международных отношений", - заключила правозащитница.
Ранее правительство Мали сообщило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией. Париж назвал это решение необоснованным. При этом Франция продолжит вывод своих военных из Мали в "координации и при уважительном диалоге с малийскими вооруженными силами".
Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 02:05
Мали заявила о разрыве соглашений в сфере обороны с Францией
 
В миреДмитрий ПолянскийЭммануэль МакронМалиФранцияРоссия
 
 
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