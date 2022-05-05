Партия Макрона сменит название
Партия Макрона "Вперед, Республика!" сменит название на "Возрождение"
© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Основанная президентом Франции Эммануэлем Макроном партия "Вперед, Республика!" (LREM) меняет название на "Возрождение" (Renaissance), сообщил генеральный делегат партии Станислас Герини.
"Сегодня мы инициируем восстановление "Вперед, Республика!", чтобы иметь возможность продолжать расширять это политическое движение, созданное президентом Республики Эммануэлем Макроном чуть более шести лет назад, в политическую партию, которая будет носить имя "Возрождение", - цитирует агентство Франс Пресс Герини.
Политическое движение "Вперед!" (En Marche!) было основано 6 апреля 2016 года Эммануэлем Макроном, который тогда занимал пост министра экономики и финансов Франции, в городе Амьен. В августе 2016 года он ушел в отставку с поста министра, а 16 ноября заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны.
Седьмого мая 2017 года Макрон победил во втором туре президентских выборов, а на следующий день было объявлено о переименовании партии во "Вперёд, Республика!" (La Republique en marche!). Это политическое движение позиционирует себя как социал-либеральную партию.
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