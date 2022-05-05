https://ria.ru/20220505/makron-1787058120.html

Партия Макрона сменит название

Партия Макрона сменит название - РИА Новости, 05.05.2022

Партия Макрона сменит название

Основанная президентом Франции Эммануэлем Макроном партия "Вперед, Республика!" (LREM) меняет название на "Возрождение" (Renaissance), сообщил генеральный... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:29

2022-05-05T17:29

2022-05-05T17:29

в мире

эммануэль макрон

франция

выборы президента франции — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785270301_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_0ad3b582f3cf18baf5ce6d389cabafda.jpg

ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Основанная президентом Франции Эммануэлем Макроном партия "Вперед, Республика!" (LREM) меняет название на "Возрождение" (Renaissance), сообщил генеральный делегат партии Станислас Герини."Сегодня мы инициируем восстановление "Вперед, Республика!", чтобы иметь возможность продолжать расширять это политическое движение, созданное президентом Республики Эммануэлем Макроном чуть более шести лет назад, в политическую партию, которая будет носить имя "Возрождение", - цитирует агентство Франс Пресс Герини.Политическое движение "Вперед!" (En Marche!) было основано 6 апреля 2016 года Эммануэлем Макроном, который тогда занимал пост министра экономики и финансов Франции, в городе Амьен. В августе 2016 года он ушел в отставку с поста министра, а 16 ноября заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны.Седьмого мая 2017 года Макрон победил во втором туре президентских выборов, а на следующий день было объявлено о переименовании партии во "Вперёд, Республика!" (La Republique en marche!). Это политическое движение позиционирует себя как социал-либеральную партию.

https://ria.ru/20220427/makron-1785740795.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эммануэль макрон, франция, выборы президента франции — 2022