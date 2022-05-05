Рейтинг@Mail.ru
Партия Макрона сменит название - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220505/makron-1787058120.html
Партия Макрона сменит название
Партия Макрона сменит название - РИА Новости, 05.05.2022
Партия Макрона сменит название
Основанная президентом Франции Эммануэлем Макроном партия "Вперед, Республика!" (LREM) меняет название на "Возрождение" (Renaissance), сообщил генеральный... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:29
2022-05-05T17:29
в мире
эммануэль макрон
франция
выборы президента франции — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785270301_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_0ad3b582f3cf18baf5ce6d389cabafda.jpg
ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Основанная президентом Франции Эммануэлем Макроном партия "Вперед, Республика!" (LREM) меняет название на "Возрождение" (Renaissance), сообщил генеральный делегат партии Станислас Герини."Сегодня мы инициируем восстановление "Вперед, Республика!", чтобы иметь возможность продолжать расширять это политическое движение, созданное президентом Республики Эммануэлем Макроном чуть более шести лет назад, в политическую партию, которая будет носить имя "Возрождение", - цитирует агентство Франс Пресс Герини.Политическое движение "Вперед!" (En Marche!) было основано 6 апреля 2016 года Эммануэлем Макроном, который тогда занимал пост министра экономики и финансов Франции, в городе Амьен. В августе 2016 года он ушел в отставку с поста министра, а 16 ноября заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны.Седьмого мая 2017 года Макрон победил во втором туре президентских выборов, а на следующий день было объявлено о переименовании партии во "Вперёд, Республика!" (La Republique en marche!). Это политическое движение позиционирует себя как социал-либеральную партию.
https://ria.ru/20220427/makron-1785740795.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785270301_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_4da6d9d2c4be70071d226e5840832132.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, франция, выборы президента франции — 2022
17:29 05.05.2022
 
Партия Макрона сменит название

Партия Макрона "Вперед, Республика!" сменит название на "Возрождение"

© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Основанная президентом Франции Эммануэлем Макроном партия "Вперед, Республика!" (LREM) меняет название на "Возрождение" (Renaissance), сообщил генеральный делегат партии Станислас Герини.
"Сегодня мы инициируем восстановление "Вперед, Республика!", чтобы иметь возможность продолжать расширять это политическое движение, созданное президентом Республики Эммануэлем Макроном чуть более шести лет назад, в политическую партию, которая будет носить имя "Возрождение", - цитирует агентство Франс Пресс Герини.
Политическое движение "Вперед!" (En Marche!) было основано 6 апреля 2016 года Эммануэлем Макроном, который тогда занимал пост министра экономики и финансов Франции, в городе Амьен. В августе 2016 года он ушел в отставку с поста министра, а 16 ноября заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны.
Седьмого мая 2017 года Макрон победил во втором туре президентских выборов, а на следующий день было объявлено о переименовании партии во "Вперёд, Республика!" (La Republique en marche!). Это политическое движение позиционирует себя как социал-либеральную партию.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в муниципалитет Сержи под Парижем - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 14:04
Макрона закидали помидорами во время поездки в Иль-де-Франс
 
В миреЭммануэль МакронФранцияВыборы президента Франции — 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала