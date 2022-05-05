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Лукашенко рассказал, как Хусейн просил его передать США, что не хочет войны - РИА Новости, 06.05.2022
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Лукашенко рассказал, как Хусейн просил его передать США, что не хочет войны
Лукашенко рассказал, как Хусейн просил его передать США, что не хочет войны - РИА Новости, 06.05.2022
Лукашенко рассказал, как Хусейн просил его передать США, что не хочет войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший президент Ирака Саддам Хусейн просил его передать США, что тот не хочет воевать с американцами и... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-05T22:48
2022-05-06T00:54
в мире
сша
одесса
александр лукашенко
белоруссия
ирак
саддам хусейн
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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший президент Ирака Саддам Хусейн просил его передать США, что тот не хочет воевать с американцами и готов договариваться, в том числе по поставкам нефти, передает госагентство "Белта"."Он готов был (договариваться). Зачем вы его повесили?" - сказал Лукашенко в интервью Associated Press.Лукашенко привел факты двойных стандартов Запада в отношении ливийского, сирийского лидеров, умалчивании о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, а также о протестных акциях возле Капитолия в США."У вас застрелили в Капитолии людей, женщину, которая воевала за США (6 января 2021 года офицер полиции застрелил ветерана ВВС США Эшли Бэббит) Почему тишина? Не очень справедливо получается", - отметил он.
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в мире, сша, одесса, александр лукашенко, белоруссия, ирак, саддам хусейн
22:48 05.05.2022 (обновлено: 00:54 06.05.2022)
 
Лукашенко рассказал, как Хусейн просил его передать США, что не хочет войны

Лукашенко рассказал, как Хусейн просил его передать США, что не хочет войны

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший президент Ирака Саддам Хусейн просил его передать США, что тот не хочет воевать с американцами и готов договариваться, в том числе по поставкам нефти, передает госагентство "Белта".
"Он готов был (договариваться). Зачем вы его повесили?" - сказал Лукашенко в интервью Associated Press.
Лукашенко привел факты двойных стандартов Запада в отношении ливийского, сирийского лидеров, умалчивании о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, а также о протестных акциях возле Капитолия в США.
"У вас застрелили в Капитолии людей, женщину, которая воевала за США (6 января 2021 года офицер полиции застрелил ветерана ВВС США Эшли Бэббит) Почему тишина? Не очень справедливо получается", - отметил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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В миреСШАОдессаАлександр ЛукашенкоБелоруссияИракСаддам Хусейн
 
 
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