https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787114914.html

Лукашенко рассказал, как Хусейн просил его передать США, что не хочет войны

Лукашенко рассказал, как Хусейн просил его передать США, что не хочет войны - РИА Новости, 06.05.2022

Лукашенко рассказал, как Хусейн просил его передать США, что не хочет войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший президент Ирака Саддам Хусейн просил его передать США, что тот не хочет воевать с американцами и... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-05T22:48

2022-05-05T22:48

2022-05-06T00:54

в мире

сша

одесса

александр лукашенко

белоруссия

ирак

саддам хусейн

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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший президент Ирака Саддам Хусейн просил его передать США, что тот не хочет воевать с американцами и готов договариваться, в том числе по поставкам нефти, передает госагентство "Белта"."Он готов был (договариваться). Зачем вы его повесили?" - сказал Лукашенко в интервью Associated Press.Лукашенко привел факты двойных стандартов Запада в отношении ливийского, сирийского лидеров, умалчивании о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, а также о протестных акциях возле Капитолия в США."У вас застрелили в Капитолии людей, женщину, которая воевала за США (6 января 2021 года офицер полиции застрелил ветерана ВВС США Эшли Бэббит) Почему тишина? Не очень справедливо получается", - отметил он.

https://ria.ru/20220505/operatsiya-1787080612.html

сша

одесса

белоруссия

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, одесса, александр лукашенко, белоруссия, ирак, саддам хусейн