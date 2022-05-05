https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787099164.html

Лукашенко заявил, что согласен с Путиным в вопросах безопасности и обороны

Лукашенко заявил, что согласен с Путиным в вопросах безопасности и обороны - РИА Новости, 05.05.2022

Лукашенко заявил, что согласен с Путиным в вопросах безопасности и обороны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин не спорят по главным вопросам - безопасности и обороны. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T22:36

2022-05-05T22:36

2022-05-05T22:36

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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин не спорят по главным вопросам - безопасности и обороны."Не удивляйтесь, что мы спорили… Но мы никогда по главному вопросу не имели расхождений. А главный вопрос - это оборона и безопасность наших государств", - сказал Лукашенко информационному агентству Associated Press. Отрывок беседы приводит в четверг белорусское госагентство Белта.Характеризуя стиль общения с российским лидером, Лукашенко заметил, что обо всем говорит Путину прямо, в лоб, как старшему брату, но не допуская при этом наглости или хамства. "У нас очень достойные, честные и открытые отношения, особенно сейчас… Я сомневаюсь, что у Владимира Путина есть более тесные, открытые и дружеские отношения с кем-либо из мировых лидеров, нежели с президентом Беларуси… У нас хорошие с ним отношения, самые лучшие отношения, какие только могут быть между главами независимых государств", - подчеркнул белорусский президент.Он обратил внимание, что в общении с российским коллегой нет закрытых тем, во время встреч они могут обсуждать вопросы как личного, так и глобального характера. "Мы говорим об Украине, я ему откровенно говорю, как я это вижу. Но я вам должен искренне сказать, что я не наглею, по-народному говоря. Наглости здесь быть не должно. Что я поучать буду его? Он опытный политик, его не надо поучать", - заметил глава белорусского государства.По его словам, бывают ситуации, когда два президента спорят. "У нас были причины для спора, и они не сняты до сих пор. Мы об этом говорим. Я даже иногда привожу ему пример. Говорю: вот, посмотри, как американцы и европейцы поддерживают Украину и как они друг друга поддерживают, создавая равные условия для всех стран. Литва, Латвия - они уже надоели немцам и американцам, тем не менее они терпеливо поддерживают так, как договорились", - сказал Лукашенко.Что касается Союзного государства Белоруссии и России, то здесь, по его словам, до сих пор не созданы равные условия для людей и субъектов хозяйствования, даже несмотря на общее противодействие западному санкционному давлению. "Мы это откровенно обсуждаем. Потихоньку двигаемся в этом направлении. Коль мы строим союз, замахнулись на строительство Союзного государства, равные условия должны быть для людей, предприятий, компаний, бизнеса? Должны быть. Пока этого нет. Это главный камень преткновения. Это связано было с ценами на газ, на энергоресурсы, доступом на рынок Российской Федерации. Конечно, мы очень жестко обсуждали эти проблемы", - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787095431.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/lukashenko-1787087067.html

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цены на нефть, владимир путин, белоруссия, украина, литва