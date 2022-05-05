https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787096318.html

Лукашенко посоветовал Зеленскому побриться и нормально одеться

Лукашенко посоветовал Зеленскому побриться и нормально одеться - РИА Новости, 05.05.2022

Лукашенко посоветовал Зеленскому побриться и нормально одеться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского неглупым человеком, но указал на его несамостоятельность, передает госагентство Белта. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T22:07

2022-05-05T22:07

2022-05-05T22:58

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МИНСК, 5 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского неглупым человеком, но указал на его несамостоятельность, передает госагентство Белта."У Владимира Зеленского своего поведения нет. Поэтому как я могу относиться? Я бы хотел видеть, чтобы он был самостоятельным человеком и понимал, что война идет у него в Украине. Не в Америке, не в Польше, не в Беларуси, не в России - у него", — приводит издание слова белорусского лидера из интервью Associated Press.По словам Лукашенко, Зеленский — неглупый политик."Но он не может по вашей причине, о чем я говорил, и внутри хватает сил, которые ему просто не дадут сегодня дипломатическим образом установить мир. Это моя точка зрения, я, может быть, ошибаюсь. Но все больше и больше убеждаюсь в этом", — отметил президент Белоруссии.Он добавил, что Зеленскому надо "выходить из образа"."Затянулась эта игра. Но он киношник, он актер, артист, ему видней и он живет в определенной ситуации. Я в этой ситуации в нее так не погружен, как он. Поэтому не буду его осуждать", — сказал Лукашенко.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787086640.html

https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787089310.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, белоруссия, украина, россия