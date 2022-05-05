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Спецоперация на Украине закончится российской победой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 06.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787092118.html
Спецоперация на Украине закончится российской победой, заявил Лукашенко
Спецоперация на Украине закончится российской победой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 06.05.2022
Спецоперация на Украине закончится российской победой, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецоперация РФ на Украине закончится российской победой, и США это понимают, передает госагентство... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-05T21:25
2022-05-06T00:51
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
сша
нато
ситуация в днр и лнр
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецоперация РФ на Украине закончится российской победой, и США это понимают, передает госагентство "Белта"."Успеха у украинцев не будет, и американцы это понимают лучше, чем кто. Россия при всех сложностях, трудностях обречена победить. Поэтому надо остановиться и договориться. Это сейчас можно, пока конфликт не перешел на качественно новую стадию", - сказал президент в интервью Ассошиэйтед Пресс.По словам Лукашенко, сегодня еще возможно оставить конфликт, чтобы "эскалация не перешла на качественно новый уровень, и Россия не применила еще более серьезного оружия". "А оно у нее есть. Я не о ядерном оружии. Россия обладает огромным арсеналом", - сказал белорусский лидер.Он отметил, что если конфликт перейдет на новый уровень "никакое НАТО, никакие американцы за тысячи километров никаким старьем и даже современным оружием не помогут Украине". "Не потому, что украинцы не могут… Они просто не будут обучены воевать этим оружием", - сказал Лукашенко. Он добавил, что располагает данными о том, сколько оружия, произведенного в США и странах Запада, захватывают в ходе военной операции россияне.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
https://ria.ru/20220505/operatsiya-1787080612.html
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россия, украина, сша, нато, ситуация в днр и лнр, белоруссия, александр лукашенко, в мире
21:25 05.05.2022 (обновлено: 00:51 06.05.2022)
 
Спецоперация на Украине закончится российской победой, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: спецоперация на Украине закончится российской победой

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецоперация РФ на Украине закончится российской победой, и США это понимают, передает госагентство "Белта".
"Успеха у украинцев не будет, и американцы это понимают лучше, чем кто. Россия при всех сложностях, трудностях обречена победить. Поэтому надо остановиться и договориться. Это сейчас можно, пока конфликт не перешел на качественно новую стадию", - сказал президент в интервью Ассошиэйтед Пресс.
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По словам Лукашенко, сегодня еще возможно оставить конфликт, чтобы "эскалация не перешла на качественно новый уровень, и Россия не применила еще более серьезного оружия". "А оно у нее есть. Я не о ядерном оружии. Россия обладает огромным арсеналом", - сказал белорусский лидер.
Он отметил, что если конфликт перейдет на новый уровень "никакое НАТО, никакие американцы за тысячи километров никаким старьем и даже современным оружием не помогут Украине". "Не потому, что украинцы не могут… Они просто не будут обучены воевать этим оружием", - сказал Лукашенко. Он добавил, что располагает данными о том, сколько оружия, произведенного в США и странах Запада, захватывают в ходе военной операции россияне.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 19:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаСШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНРБелоруссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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