https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787092118.html

Спецоперация на Украине закончится российской победой, заявил Лукашенко

Спецоперация на Украине закончится российской победой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 06.05.2022

Спецоперация на Украине закончится российской победой, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецоперация РФ на Украине закончится российской победой, и США это понимают, передает госагентство... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-05T21:25

2022-05-05T21:25

2022-05-06T00:51

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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ситуация в днр и лнр

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецоперация РФ на Украине закончится российской победой, и США это понимают, передает госагентство "Белта"."Успеха у украинцев не будет, и американцы это понимают лучше, чем кто. Россия при всех сложностях, трудностях обречена победить. Поэтому надо остановиться и договориться. Это сейчас можно, пока конфликт не перешел на качественно новую стадию", - сказал президент в интервью Ассошиэйтед Пресс.По словам Лукашенко, сегодня еще возможно оставить конфликт, чтобы "эскалация не перешла на качественно новый уровень, и Россия не применила еще более серьезного оружия". "А оно у нее есть. Я не о ядерном оружии. Россия обладает огромным арсеналом", - сказал белорусский лидер.Он отметил, что если конфликт перейдет на новый уровень "никакое НАТО, никакие американцы за тысячи километров никаким старьем и даже современным оружием не помогут Украине". "Не потому, что украинцы не могут… Они просто не будут обучены воевать этим оружием", - сказал Лукашенко. Он добавил, что располагает данными о том, сколько оружия, произведенного в США и странах Запада, захватывают в ходе военной операции россияне.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220505/operatsiya-1787080612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, сша, нато, ситуация в днр и лнр, белоруссия, александр лукашенко, в мире