Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что Россия не собирается оккупировать Украину - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787089310.html
Лукашенко заявил, что Россия не собирается оккупировать Украину
Лукашенко заявил, что Россия не собирается оккупировать Украину - РИА Новости, 05.05.2022
Лукашенко заявил, что Россия не собирается оккупировать Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин не собирался и не собирается оккупировать Украину. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T21:03
2022-05-05T22:19
в мире
владимир путин
украина
россия
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783146583_0:0:3162:1778_1920x0_80_0_0_fc73b8ddba4630a2435a0c9a3a040722.jpg
МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин не собирался и не собирается оккупировать Украину."Если честно, я не думал, что этот конфликт затянется. И Владимир Путин назвал это специальной военной операцией, не объявлял войны. Потому что перед ним и военными не стояла цель оккупировать Украину и поставить на колени", - заявил Лукашенко в интервью информационному агентству Ассошиэйтед Пресс. Отрывок беседы приводит в четверг белорусское госагентство Белта."После первого конфликта, помните, после Крыма, первое столкновение, Луганск, Донецк и так далее. Россия не очень была втянута в этот конфликт, но тогда ничего. И Путину предлагали, на моих глазах это было, - пройти до Приднестровья от Донецка и забрать весь юг Украины, отрезать от моря, за что они сейчас и воюют. Путин сказал: "Нет, я на это не могу согласиться". И у него было много сторонников, чтобы не было этой эскалации. Он мог это сделать в 2015 году, в 2014 году очень легко. Я был этому свидетель", - добавил Лукашенко.Лукашенко также заявил, что его в последнее время не покидает "шальная мысль, что если дальше так будет вести себя, к примеру, Польша, другие страны, то мы, Беларусь, Россия и Украина, будем вместе воевать против вас (Запада – ред.)"."Потому что уже в Польше отдельные деятели и политики точат шашки и сабли и видят Западную Украину в составе Польши. То есть уже в голове расчленение Украины. Даже нынешнее руководство Украины себе этого позволить не может. Сами они, украинцы, противостоять так называемым нынешним союзникам не смогут. Поэтому я не исключаю, что нам, трем славянским народам, в том числе украинцам, придется защищать целостность Украины", - пояснил белорусский президент.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/demokratiya-1786017386.html
https://ria.ru/20220501/mir-1786362480.html
украина
россия
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783146583_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_39e4e731bc4ceff01fb94be48dacbc34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, россия, донецк (днр), ситуация в днр и лнр
21:03 05.05.2022 (обновлено: 22:19 05.05.2022)
 
Лукашенко заявил, что Россия не собирается оккупировать Украину

Лукашенко заявил, что Россия не собирается оккупировать Украину

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин не собирался и не собирается оккупировать Украину.
"Если честно, я не думал, что этот конфликт затянется. И Владимир Путин назвал это специальной военной операцией, не объявлял войны. Потому что перед ним и военными не стояла цель оккупировать Украину и поставить на колени", - заявил Лукашенко в интервью информационному агентству Ассошиэйтед Пресс. Отрывок беседы приводит в четверг белорусское госагентство Белта.
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 08:00
Демократы отменили демократию
"После первого конфликта, помните, после Крыма, первое столкновение, Луганск, Донецк и так далее. Россия не очень была втянута в этот конфликт, но тогда ничего. И Путину предлагали, на моих глазах это было, - пройти до Приднестровья от Донецка и забрать весь юг Украины, отрезать от моря, за что они сейчас и воюют. Путин сказал: "Нет, я на это не могу согласиться". И у него было много сторонников, чтобы не было этой эскалации. Он мог это сделать в 2015 году, в 2014 году очень легко. Я был этому свидетель", - добавил Лукашенко.
Лукашенко также заявил, что его в последнее время не покидает "шальная мысль, что если дальше так будет вести себя, к примеру, Польша, другие страны, то мы, Беларусь, Россия и Украина, будем вместе воевать против вас (Запада – ред.)".
"Потому что уже в Польше отдельные деятели и политики точат шашки и сабли и видят Западную Украину в составе Польши. То есть уже в голове расчленение Украины. Даже нынешнее руководство Украины себе этого позволить не может. Сами они, украинцы, противостоять так называемым нынешним союзникам не смогут. Поэтому я не исключаю, что нам, трем славянским народам, в том числе украинцам, придется защищать целостность Украины", - пояснил белорусский президент.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Поврежденные экспонаты на открытой территории во дворе Мариупольского краеведческого музея - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 08:00
Во время войны надо думать о мире
 
В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонецк (ДНР)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала