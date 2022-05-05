https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787089310.html

Лукашенко заявил, что Россия не собирается оккупировать Украину

Лукашенко заявил, что Россия не собирается оккупировать Украину - РИА Новости, 05.05.2022

Лукашенко заявил, что Россия не собирается оккупировать Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин не собирался и не собирается оккупировать Украину. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T21:03

2022-05-05T21:03

2022-05-05T22:19

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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин не собирался и не собирается оккупировать Украину."Если честно, я не думал, что этот конфликт затянется. И Владимир Путин назвал это специальной военной операцией, не объявлял войны. Потому что перед ним и военными не стояла цель оккупировать Украину и поставить на колени", - заявил Лукашенко в интервью информационному агентству Ассошиэйтед Пресс. Отрывок беседы приводит в четверг белорусское госагентство Белта."После первого конфликта, помните, после Крыма, первое столкновение, Луганск, Донецк и так далее. Россия не очень была втянута в этот конфликт, но тогда ничего. И Путину предлагали, на моих глазах это было, - пройти до Приднестровья от Донецка и забрать весь юг Украины, отрезать от моря, за что они сейчас и воюют. Путин сказал: "Нет, я на это не могу согласиться". И у него было много сторонников, чтобы не было этой эскалации. Он мог это сделать в 2015 году, в 2014 году очень легко. Я был этому свидетель", - добавил Лукашенко.Лукашенко также заявил, что его в последнее время не покидает "шальная мысль, что если дальше так будет вести себя, к примеру, Польша, другие страны, то мы, Беларусь, Россия и Украина, будем вместе воевать против вас (Запада – ред.)"."Потому что уже в Польше отдельные деятели и политики точат шашки и сабли и видят Западную Украину в составе Польши. То есть уже в голове расчленение Украины. Даже нынешнее руководство Украины себе этого позволить не может. Сами они, украинцы, противостоять так называемым нынешним союзникам не смогут. Поэтому я не исключаю, что нам, трем славянским народам, в том числе украинцам, придется защищать целостность Украины", - пояснил белорусский президент.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/demokratiya-1786017386.html

https://ria.ru/20220501/mir-1786362480.html

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