https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787086640.html
Лукашенко: Украина не хочет решить конфликт дипломатическим путем
Лукашенко: Украина не хочет решить конфликт дипломатическим путем - РИА Новости, 05.05.2022
Лукашенко: Украина не хочет решить конфликт дипломатическим путем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинское руководство не хочет прекратить нынешний конфликт дипломатическим путём, передаёт Sputnik... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T20:30
2022-05-05T20:30
2022-05-05T20:42
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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинское руководство не хочет прекратить нынешний конфликт дипломатическим путём, передаёт Sputnik Беларусь.По его словам, недавно тема Донецка и Луганска обсуждалась в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, который подробно рассказал о соответствующих предложениях, переданных украинскому руководству."Ответа нет. Так как, украинское руководство хочет прекратить войну дипломатическим путем? Значит, не хочет", - сказал Лукашенко в интервью Ассошиэйтед Пресс."Я вижу, что Украина была не настроена шаг за шагом решать проблемы, что и привело к войне. Поэтому если вы говорите о каких-то зверствах в Украине, адресуйте это прежде всего полякам, к примеру, Соединенным Штатам Америки, Великобритании: если вы, США и Великобритания, заинтересованы в том, чтобы война в Украине прекратилась, это можно сделать в течение недели. Даже раньше. Но вы в этом не заинтересованы"Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787015008.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
20:30 05.05.2022 (обновлено: 20:42 05.05.2022)
Лукашенко: Украина не хочет решить конфликт дипломатическим путем
Лукашенко: украинское руководство не хочет решить конфликт дипломатическим путём
МИНСК, 5 мая - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинское руководство не хочет прекратить нынешний конфликт дипломатическим путём, передаёт
Sputnik Беларусь.
По его словам, недавно тема Донецка
и Луганска
обсуждалась в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным
, который подробно рассказал о соответствующих предложениях, переданных украинскому руководству.
"Ответа нет. Так как, украинское руководство хочет прекратить войну дипломатическим путем? Значит, не хочет", - сказал Лукашенко в интервью Ассошиэйтед Пресс.
"Я вижу, что Украина была не настроена шаг за шагом решать проблемы, что и привело к войне. Поэтому если вы говорите о каких-то зверствах в Украине, адресуйте это прежде всего полякам, к примеру, Соединенным Штатам Америки, Великобритании: если вы, США и Великобритания, заинтересованы в том, чтобы война в Украине прекратилась, это можно сделать в течение недели. Даже раньше. Но вы в этом не заинтересованы"
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.