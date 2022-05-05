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Лукашенко возложил ответственность за провокацию в Буче на англичан - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787079840.html
Лукашенко возложил ответственность за провокацию в Буче на англичан
Лукашенко возложил ответственность за провокацию в Буче на англичан - РИА Новости, 05.05.2022
Лукашенко возложил ответственность за провокацию в Буче на англичан
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с главой российского государства Владимиром Путиным, передаёт госагентство... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T19:31
2022-05-05T19:56
владимир путин
александр лукашенко
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
белоруссия
буча
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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с главой российского государства Владимиром Путиным, передаёт госагентство Белта.Во время интервью Ассошиэйтед Пресс американский журналист заявил о "зверствах России в Украине", приведя в пример провокации в Буче и Мариуполе, и спросил Лукашенко, не мог бы он передать своему российскому коллеге, что "это пора прекратить"."Я обещаю передать ваши слова президенту России. Мы в ближайшее время встретимся с ним. Обещаю. Но я хочу к вам, к Западу прежде всего, обратить такие же слова: прекратите врать. Вы зря приводите пример Бучи. То, что происходило в Буче (я не знаю, насколько вы погружены в это), - мы знаем, кто организовал эту показуху", - сказал он.По словам Лукашенко, "там в основном были англичане, которые на автомобилях (по-моему, четыре автомобиля мы видели, передали россиянам номера) прибыли из Львова, осуществляли съемку в Буче и потом вбрасывали в информационное пространство".Он отметил, что ему не впервой сталкиваться с такого рода провокациями, особенно после событий 2020 года. "Знаю, как это делается. Поэтому не надо говорить о Буче", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В Минобороны РФ ранее говорили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
https://ria.ru/20220426/putin-1785618621.html
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владимир путин, александр лукашенко, в мире, россия, украина, белоруссия, буча
19:31 05.05.2022 (обновлено: 19:56 05.05.2022)
 
Лукашенко возложил ответственность за провокацию в Буче на англичан

Лукашенко возложил ответственность за провокацию в Буче на англичан, приехавших из Львова

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с главой российского государства Владимиром Путиным, передаёт госагентство Белта.
Во время интервью Ассошиэйтед Пресс американский журналист заявил о "зверствах России в Украине", приведя в пример провокации в Буче и Мариуполе, и спросил Лукашенко, не мог бы он передать своему российскому коллеге, что "это пора прекратить".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 19:52
Россия знает, кто готовил провокацию в Буче, заявил Путин
"Я обещаю передать ваши слова президенту России. Мы в ближайшее время встретимся с ним. Обещаю. Но я хочу к вам, к Западу прежде всего, обратить такие же слова: прекратите врать. Вы зря приводите пример Бучи. То, что происходило в Буче (я не знаю, насколько вы погружены в это), - мы знаем, кто организовал эту показуху", - сказал он.
По словам Лукашенко, "там в основном были англичане, которые на автомобилях (по-моему, четыре автомобиля мы видели, передали россиянам номера) прибыли из Львова, осуществляли съемку в Буче и потом вбрасывали в информационное пространство".
Он отметил, что ему не впервой сталкиваться с такого рода провокациями, особенно после событий 2020 года. "Знаю, как это делается. Поэтому не надо говорить о Буче", - добавил он.
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Антонов назвал цель провокации в Буче
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В Минобороны РФ ранее говорили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
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