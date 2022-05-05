Лукашенко назвал Путина старшим братом
Лукашенко считает, что у Путина ни с кем из мировых лидеров нет таких отношений, как с ним
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим старшим братом, заявил, что у российского президента ни с одним мировым лидером нет отношений "более дружественных", чем с ним, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Лукашенко в интервью агентству заявил, что у его "старшего брата" (Путина - ред.) нет "ни с одним мировым лидером более тесных, открытых и дружественных отношений, чем с президентом Белоруссии".
Во вторник пресс-служба Кремля сообщала, что Путин и Лукашенко в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.
12 апреля, 15:37Путин никогда не называл Белоруссию "младшей", отметил Лукашенко