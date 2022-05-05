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Лукашенко назвал Путина старшим братом - РИА Новости, 05.05.2022
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Лукашенко назвал Путина старшим братом
Лукашенко назвал Путина старшим братом - РИА Новости, 05.05.2022
Лукашенко назвал Путина старшим братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим старшим братом, заявил, что у российского президента ни с одним... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T15:12
2022-05-05T15:12
в мире
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим старшим братом, заявил, что у российского президента ни с одним мировым лидером нет отношений "более дружественных", чем с ним, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Лукашенко в интервью агентству заявил, что у его "старшего брата" (Путина - ред.) нет "ни с одним мировым лидером более тесных, открытых и дружественных отношений, чем с президентом Белоруссии".Во вторник пресс-служба Кремля сообщала, что Путин и Лукашенко в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.
https://ria.ru/20220412/belorussiya-1783133727.html
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в мире, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко
15:12 05.05.2022
 
Лукашенко назвал Путина старшим братом

Лукашенко считает, что у Путина ни с кем из мировых лидеров нет таких отношений, как с ним

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим старшим братом, заявил, что у российского президента ни с одним мировым лидером нет отношений "более дружественных", чем с ним, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Лукашенко в интервью агентству заявил, что у его "старшего брата" (Путина - ред.) нет "ни с одним мировым лидером более тесных, открытых и дружественных отношений, чем с президентом Белоруссии".
Во вторник пресс-служба Кремля сообщала, что Путин и Лукашенко в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.
Лукашенко о том, что быть младшим братом не обидно - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 15:37
Путин никогда не называл Белоруссию "младшей", отметил Лукашенко
 
В миреБелоруссияРоссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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