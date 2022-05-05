https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787015008.html

Лукашенко назвал Путина старшим братом

Лукашенко назвал Путина старшим братом - РИА Новости, 05.05.2022

Лукашенко назвал Путина старшим братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим старшим братом, заявил, что у российского президента ни с одним... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:12

2022-05-05T15:12

2022-05-05T15:12

в мире

белоруссия

россия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим старшим братом, заявил, что у российского президента ни с одним мировым лидером нет отношений "более дружественных", чем с ним, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Лукашенко в интервью агентству заявил, что у его "старшего брата" (Путина - ред.) нет "ни с одним мировым лидером более тесных, открытых и дружественных отношений, чем с президентом Белоруссии".Во вторник пресс-служба Кремля сообщала, что Путин и Лукашенко в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.

https://ria.ru/20220412/belorussiya-1783133727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко