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Украинские войска обстреляли из минометов Голубовское в ЛНР

Украинские войска обстреляли из минометов Голубовское в ЛНР - РИА Новости, 05.05.2022

Украинские войска обстреляли из минометов Голубовское в ЛНР

Украинские войска обстреляли в четверг населенный пункт Голубовское в Луганской народной республике, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:12

2022-05-05T14:12

2022-05-05T14:13

обострение ситуации в днр и лнр

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telegram (приложение)

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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг населенный пункт Голубовское в Луганской народной республике, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.35 (совпадает с мск - ред.) с направления н.п. Орехово по н.п. Голубовское с применением минометов 120 мм (4 мины)", - сообщило представительство ЛНР в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/yasinovataya-1786994812.html

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луганская народная республика

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в мире, владимир путин, украина, луганская народная республика, россия, telegram (приложение)