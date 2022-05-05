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В украинском минкульте заявили, что из библиотек изымут русскую литературу
В украинском минкульте заявили, что из библиотек изымут русскую литературу - РИА Новости, 05.05.2022
В украинском минкульте заявили, что из библиотек изымут русскую литературу
Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что работает над изъятием из библиотечных фондов страны произведений русской литературы,... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:03
2022-05-05T13:03
2022-05-05T13:03
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украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что работает над изъятием из библиотечных фондов страны произведений русской литературы, которую считают пропагандистской."Министерство культуры и информационной политики Украины работает над изъятием пропагандистской русской литературы из украинских библиотечных фондов, чтобы заместить ее качественной украиноязычной литературой и книгами украинских издательств", - говорится в сообщении на сайте министерства.В министерстве не назвали конкретных произведений и авторов, чьи книги планируют изымать.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сергей лавров
В украинском минкульте заявили, что из библиотек изымут русскую литературу
В минкульте Украины заявили, что работают над изъятием из библиотек русской литературы