https://ria.ru/20220505/literatury-1786980640.html

В украинском минкульте заявили, что из библиотек изымут русскую литературу

В украинском минкульте заявили, что из библиотек изымут русскую литературу - РИА Новости, 05.05.2022

В украинском минкульте заявили, что из библиотек изымут русскую литературу

Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что работает над изъятием из библиотечных фондов страны произведений русской литературы,... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:03

2022-05-05T13:03

2022-05-05T13:03

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сергей лавров

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что работает над изъятием из библиотечных фондов страны произведений русской литературы, которую считают пропагандистской."Министерство культуры и информационной политики Украины работает над изъятием пропагандистской русской литературы из украинских библиотечных фондов, чтобы заместить ее качественной украиноязычной литературой и книгами украинских издательств", - говорится в сообщении на сайте министерства.В министерстве не назвали конкретных произведений и авторов, чьи книги планируют изымать.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220428/azov-1785853038.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, сергей лавров