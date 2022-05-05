https://ria.ru/20220505/lekarstva-1786977039.html

Срывов поставок лекарств нет, сообщил Росздравнадзор

Срывов поставок лекарств нет, сообщил Росздравнадзор - РИА Новости, 05.05.2022

Срывов поставок лекарств нет, сообщил Росздравнадзор

Срывов поставок лекарств в российские аптеки со стороны оптовиков на сегодняшний день не наблюдается, сообщается на сайте Росздравнадзора. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:55

2022-05-05T12:55

2022-05-05T13:04

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Срывов поставок лекарств в российские аптеки со стороны оптовиков на сегодняшний день не наблюдается, сообщается на сайте Росздравнадзора."На сегодняшний день срывов поставок лекарств в аптеки со стороны оптовиков не наблюдается", - говорится в сообщении.Ранее Минздрав России утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки – в границах города федерального значения, муниципального района или городского округа он составляет 10 рабочих дней, в иных границах – 15 дней.

https://ria.ru/20220505/lekarstva-1786973071.html

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