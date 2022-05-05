https://ria.ru/20220505/lekarstva-1786977039.html
Срывов поставок лекарств нет, сообщил Росздравнадзор
Срывов поставок лекарств нет, сообщил Росздравнадзор - РИА Новости, 05.05.2022
Срывов поставок лекарств нет, сообщил Росздравнадзор
Срывов поставок лекарств в российские аптеки со стороны оптовиков на сегодняшний день не наблюдается, сообщается на сайте Росздравнадзора. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:55
2022-05-05T12:55
2022-05-05T13:04
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Срывов поставок лекарств в российские аптеки со стороны оптовиков на сегодняшний день не наблюдается, сообщается на сайте Росздравнадзора."На сегодняшний день срывов поставок лекарств в аптеки со стороны оптовиков не наблюдается", - говорится в сообщении.Ранее Минздрав России утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки – в границах города федерального значения, муниципального района или городского округа он составляет 10 рабочих дней, в иных границах – 15 дней.
https://ria.ru/20220505/lekarstva-1786973071.html
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12:55 05.05.2022 (обновлено: 13:04 05.05.2022)
Срывов поставок лекарств нет, сообщил Росздравнадзор
Росздравнадзор: срывов поставок лекарств в аптеки со стороны оптовиков на сегодня нет